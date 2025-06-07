سياسة | عربي | سوريا

قاطنو مخيم الركبان على الحدود مع العراق يعودون إلى مناطقهم في سوريا

منذ 10 دقائق

طفلة سورية نازحة أمام بيوت طينية في مخيم الركبان. 17 مايو 2024

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دمشق: غادرت، اليوم السبت، آخر العائلات التي كانت تعيش بمخيم الركبان على الحدود السورية العراقية باتجاه مدن وبلدات ريف حمص الشرقي بوسط البلاد.

وقال خالد حسن، من سكان مدينة القريتين، إن آخر العائلات بمخيم الركبان وصلت اليوم إلى مدينة القريتين في ريف حمص الشرقي، مشيراً إلى أن عملية إخلاء المخيم من قاطنيه، الذين تجاوز عددهم ثمانية آلاف شخص، بدأت مع سقوط النظام في الثامن من شهر كانون أول/ ديسمبر الماضي.

وأشار حسن  إلى أن العائلات بدأت بالعودة إلى مناطقها  التي هجّروا منها في عام 2014 بريف حمص الشرقي ومناطق الشعيرات واتجهوا إلى البادية هرباً من قوات النظام  السابق.

وأضاف أن أغلب العائلات التي عادت خلال اليومين الماضيين لم تكن تملك منازل، بسبب تدمير منازلهم وقراهم من قبل قوات النظام وسرقتها حيث قام البعض منهم بنصب خيام .

وأسس مخيم الركبان في عام2014 بعد هجرة آلاف من أبناء مناطق ريف حمص الشرقي وحماة باتجاه البادية والسكن قرب قاعدة الـ 55 التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية.

( د ب أ)

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