“قافلة الحرية من أجل فلسطين” تتجه نحو قاعدة إنجرليك العسكرية بأضنة

قونية: غادرت “قافلة الحرية من أجل فلسطين” ولاية قونية وسط تركيا، متجهة إلى قاعدة إنجرليك العسكرية بولاية أضنة، حيث وجهتها الأخيرة.

القافلة التي تنظمها هيئة إغاثة إنسانية تركية، انطلقت من إسطنبول، ومرّت بالعديد من الولايات التركية، قبل وصولها إلى أضنة، للتظاهر أمام القاعدة العسكرية الأمريكية تضامناً مع فلسطين.

وانطلقت القافلة إلى أضنة من أمام مركز مولانا الثقافي بقونية، حيث رفع المشاركين فيه الأعلام التركية والفلسطينية.

والثلاثاء، أعلن بولنت يلدرم، خلال مؤتمر صحفي بإسطنبول، أنهم سيبدؤون مسيراً، الجمعة، نحو قاعدة إنجرليك العسكرية، من أجل الدعوة إلى إعلان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين.

وانطلق موكب مكوّن من 250 سيارة من مدينة إسطنبول متوجهة نحو قاعدة إنجرليك العسكرية مروراً بولايات تركية عدة، تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولليوم الثلاثين، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، استشهد فيها 9500 فلسطيني، منهم 3900 طفل، و2509 سيدات، وأصاب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما قَتَلَ أكثر من 145 فلسطينياً، واعتَقَلَ نحو 2040 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت حركة “حماس” ما يزيد عن 1542 إسرائيلياً، وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

(الأناضول)