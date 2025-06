قافلة “الصمود” البرية تصل إلى ليبيا في طريقها لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة- (صور وفيديوهات)

طرابلس- “القدس العربي”: انطلقت قافلة تضامن شعبية من تونس تضم نحو 1500 ناشط متضامن مع فلسطين من المغرب العربي، في محاولة جريئة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. تشمل القافلة نشطاء وداعمين من تونس والجزائر، مع توقع انضمام المزيد من الليبيين في الطريق. وتحركت القافلة عبر مدن طرابلس، مصراتة، سرت، بنغازي والزاوية في ليبيا، متجهة نحو معبر السلوم على الحدود المصرية، تمهيدًا للوصول إلى غزة عبر معبر رفح.

Thousands of North African volunteers launched a mass land convoy toward Gaza, aiming to break the Israeli blockade through Egypt. pic.twitter.com/OLuX7iZzh4

وتحمل القافلة اسم “صمود”، ويقودها ائتلاف العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس، بدعم من المسيرة العالمية من أجل غزة التي يشارك فيها نشطاء من نحو 50 دولة، وكانوا في طريقهم إلى القاهرة.

وقالت مشاركة جزائرية تدعى جميلة شريطة إن السلطات في تونس وليبيا تعاونت مع القافلة، مما سهل رحلتهم بسلاسة. وأضاف مشارك آخر، زايد الحمامي، أن القافلة تهدف إلى الضغط لإعادة فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي طرابلس، استقبل السكان المتطوعين بحفاوة، حيث أعلن أصحاب محطات الوقود تقديم البنزين مجانًا للمركبات المشاركة، فيما وصف المهندس المعماري علاء عبد الرزاق هذه الزيارة بأنها “تبث الفرح”.

If you’re not watching people across North Africa come out in droves to celebrate the convoy to break the siege, you’re missing out on one of the most beautiful things humanity has to offer in 2025.

A tsunami of humanity is rising for Gaza. Amplify it. #sumoudconvoy pic.twitter.com/Zn4nScLmld

