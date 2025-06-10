قافلة الصمود «توحد» المغاربة لنصرة الفلسطينيين

تونس – الجزائر – «القدس العربي»: «طوفان بشري» رافق قافلة الصمود المغاربية وهي تجوب المدن التونسية، بدءا من العاصمة شمالا باتجاه الساحل فالجنوب الشرقي، قبل أن تدخل الأراضي الليبية صباح الثلاثاء، في مشهد مهيب دفع البعض للقول إن القافلة ساهمت في توحيد الشعوب المغاربية على نصرة فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل تجويع أهلها وارتكاب المجازر بحقهم.

وكانت «تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين» أعلنت، الاثنين، انطلاق قافلة الصمود المغاربية لكسر الحصار على غزة، فيما دعت أطراف عدة في تونس السلطات الليبية والمصرية إلى تسهيل عبور القافلة إلى مدينة رفح تمهيدا لعبورها إلى قطاع غزة. وأعلنت الهيئة التنظيمية لقافلة الصمود انتهاء المرحلة الأولى من المسار بعد 24 ساعة قضتها داخل تونس، وانطلاق المرحلة الثانية من المسار (داخل ليبيا).

ونشر الناطق باسم القافلة، وائل نوار، شريط فيديو يوثق دخول القافلة إلى ليبيا من معبر رأس جدير، مؤكدا أن المحطة الأولى للقافلة داخل ليبيا ستكون مخيم جود دائم، في مدينة الزاوية.

ونشرت عددا من الفيديوهات التي توثق الاستقبال الكبير لها من قبل آلاف التونسيين الذي رافق بعضهم القافلة على كل التراب التونسي، وهو ما عبر عنه أحد المنظمين بالقول: «قوبلنا بطوفان بشري يؤكد الكم الكبير من الحب الذي يكنه التونسيون للفلسطينيين، حيث يحتفظ الطرفان بتاريخ مشترك امتزجت فيه دماء الشعبين الشقيقين على مدى عقود».

وسرعان ما تحول وسم «قافلة الصمود» إلى ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة فيسبوك وإكس، حيث تداوله مئات الآلاف من المستخدمين مع شعارات من قبيل «على غزة رايحين شعوب بالملايين» و»كسر الحصار» و»النصر لغزة» و»غزة أرض العزة» وغيرها.

وقال وسام الصغير، الناشط السياسي المشارك في القافلة لـ»القدس العربي»: «تجاوزنا منذ قليل معبر رأس جدير ونستعد لمتابعة المسار في مختلف المدن الليبية، وسيكون هناك استراحة قبل مواصلة المسار إلى الحدود الليبية المصرية. ويمكن تلخيص ما حصل في اليوم الأول بفيض الجانب العاطفي والمشاعر، كان العنوان الأبرز لمسار القافلة، حيث شاهدنا الوفود الكبيرة التي اعترضت القافلة في مختلف الوقفات أو التجمعات التي تم تنظيمها في اليوم الأول، انطلاقا من تونس العاصمة في اتجاه مدن سوسة وصفاقس وقابس ومدنين ثم بن قردان، وكان هناك حضور شعبي كبير جدا في انتظار وفد القافلة. كان هناك بكاء ودعوات للنساء والشباب والشيوخ الذين انتظروا القافلة، وقدموا المساعدات (بجميع أنواعها) على قارعة الطريق لكل المشاركين فيها».

«طوفان بشري» تونسي يودعها قبيل دخولها ليبيا

وأضاف: «هذا الشعور غطى على كل تحليل سياسي أو عقلاني، ولاحظنا أن دموع الفرح والعاطفة تطغى على أحداث اليوم الأول، فضلا عن المتابعة الإعلامية الكبيرة وتبادل الصور والفيديوهات وكل ما تعلق بهذه القافلة على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل آلاف التونسيين، بل إن هناك مقاطع فيديو تابعها الملايين من تونس والجزائر وليبيا، فضلا عن التغطية الإعلامية الدولية الواسعة، وهذا يؤكد أن هذه القافلة اخترقت التعتيم ومواقف جل الأنظمة الغربية وجزء كبير من الأنظمة العربية، وأصبحت ترندا على شبكات التواصل الاجتماعي».

وفي سياق متصل، وصلت «قافلة الصمود» القادمة من الجزائر إلى الأراضي الليبية، وذلك بعد عبورها الأراضي التونسية وانضمامها إلى المبادرة التونسية، في خطوة تضامنية إنسانية وسياسية تهدف لكسر الحصار عن غزة.

وتضم القافلة التي انطلقت من الجزائر في ثاني أيام التشريق، أكثر من 200 مشارك بين ناشطين ومتطوعين، إلى جانب برلمانيين ودبلوماسيين، وجابت طريقها عبر معبر أم الطبول مرورًا بمدينة باجة التونسية وصولًا إلى العاصمة تونس، حيث التحقت بنظيرتها التونسية، لتنطلقا معًا نحو الأراضي الليبية في طريقهما إلى معبر رفح البري على الحدود المصرية، حيث سيتم التنسيق مع قوافل تضامنية أخرى قدمت من عدة دول عربية دعماً لغزة.

وتمثل هذه القافلة إحدى صور التعبير الشعبي العملي الذي يقوده نشطاء جزائريون نصرةً لفلسطين، تحت راية «المبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين وإغاثة غزة»، في وقت بالغ الحساسية تواصل فيه آلة الحرب الإسرائيلية قصف الأحياء السكنية في قطاع غزة، موقعة آلاف الشهداء من المدنيين بينهم أطفال ونساء، إلى جانب الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية والمرافق الصحية والتعليمية، فضلاً عن سياسة التجويع والدفع نحو التهجير التي باتت تلقى إدانة عالمية.

وفي سياق دعم هذا التحرك، أعلنت «حركة مجتمع السلم» وهي كبرى الحركات الإسلامية في الجزائر، مباركتها لقافلة الصمود المتوجهة إلى غزة، مؤكدة انخراطها في الحراك الشعبي العالمي المتصاعد دعماً للشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل، وإسناداً لغزة المحاصرة التي تعاني من مجازر متكررة وتجويع ممنهج.

وعبرت الحركة عن تثمينها لما وصفته بـ»الوعي العالمي» المتنامي، والمتمثل في التحركات الشعبية المتعددة عبر البر والبحر، والتي يشارك فيها آلاف المتضامنين من أكثر من 50 دولة من مختلف الجنسيات والقارات، بهدف كسر الحصار وإيصال المساعدات إلى سكان غزة المنكوبة.

واعتبرت أن هذه الجهود تمثل فعلًا إنسانيًا نبيلًا يستحق المباركة والدعم، داعية إلى تفعيل كل المبادرات التي تساهم في وقف الإبادة الجماعية وإنهاء معاناة الفلسطينيين.