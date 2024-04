قافلة تضامنية مع غزة تجوب مطارات نيويورك.. والنشطاء يتظاهرون أمام “العال” الإسرائيلية في مانهاتن- (صور وفيديوهات)

نيويورك- “القدس العربي”: اضطرت سلطات مدينة نيويورك إلى تقييد الوصول إلى محطة مزدحمة في مطار “جون إف كينيدي الدولي” بسبب وصول حشد كبير من المتظاهرين ضد العدوان الإسرائيلي على غزة للمرة الثانية خلال أسبوع.

وظهر متظاهرون في قافلة سيارات، وهم يحملون العلم الفلسطيني مع نصوص مكتوبة على نوافذ المركبات تقول ” “أوقفوا الإبادة الجماعية”، وقامت الشرطة بتوجيه صف من السيارات حول نقطة تفتيش قبل أن يتوجه العديد من المتظاهرين إلى مطار لاغوارديا.

وكانت فعاليات يوم رأس السنة الجديدة هي الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على غزة.

وفي يوم الأربعاء الماضي، أوقف النشطاء حركة المرور على الطريق السريع المؤدي إلى جون كنيدي لمدة 20 دقيقة تقريباً، وأغلق المتظاهرون طريقًا رئيسيًا يؤدي إلى مطار لوس أنجلوس الدولي في نفس اليوم.

وذكرت هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي، التي تدير مطارات المنطقة، أنه تم تقييد الدخول إلى المبنى رقم 4 في مطار جون كنيدي مؤقتًا بعد ظهر يوم الإثنين على الركاب والموظفين والأشخاص الذين لديهم تذاكر والمركبات، التي لديها الأسباب للتواجد هناك، مثل شاحنات نقل الركاب.

LGA Police activity: Due to police activity on the Grand Central Pkwy, please allow extra time coming into LGA Airport. — LaGuardia Airport (@LGAairport) January 1, 2024

وقال المتحدث باسم هيئة الميناء سيث ستاين :” قامت هيئة الميناء، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين والفدراليين، بنشر إجراءات السلامة والأمن للمساعدة في ضمان تجربة سفر دون انقطاع في مطار جون كنيدي”.

ولم تبلغ هيئة ميناء نيويورك ونيوجيرسي عن أي اعتقالات.

وكان مسؤولو المدينة قد حذروا الأشخاص الذين يغادرون مطار جون كنيدي يوم الإثنين، وهو يوم سفر مزدحم، من حركة مرور صعبة بسبب الاحتجاجات.

🚨UPDATE🚨

The protest car caravan originally near JFK is traveling W/B on GCP at 27 Ave. The right and center lanes are blocked and are headed towards Laguardia Airport. pic.twitter.com/UaDRl2iUbP — Chief of Transportation (@NYPDTransport) January 1, 2024

وقالت الشرطة إن قافلة السيارات توجهت في وقت لاحق للاحتجاج خارج مطار لاغوارديا، الموجود أيضًا في منطقة كوينز.

وفي وقت لاحق من يوم الإثنين، شوهد العشرات من المتظاهرين أمام مكتب شركة “العال” الإسرائيلية للطيران في 100 وول ستريت في منطقة مانهاتن بنيويورك، وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية وشعارات تطالب بوقف “الإبادة الجماعية” في غزة.

ووصف المتظاهرون “العال” في بيان الدعوة للاحتجاج بأنها “أكبر شركة طيران في الكيان الصهيوني”.