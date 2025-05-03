قافلة طبية خيرية تجري فحوصات مجانية لتونسيين وليبيين على الحدود

تونس: استقطبت قافلة طبية خيرية في مدينة الذهيبة على الحدود بين تونس وليبيا أكثر من ألف من المرضى التونسيين والليبيين.

وبحسب السلطات في ولاية تطاوين جنوب تونس، سجلت القافلة مشاركة قياسية في عدد الأطباء الذي ناهز 40 طبيبا إلى جانب تقنيين وممرضين وعيادات طبية.

وبحسب بيانات القافلة التي شارك بها الهلال الأحمر التونسي والليبي وعدد آخر من منظمات المجتمع المدني، أجرى الأطباء فحوصات لـ1345 من المرضى من تونس وليبيا في عدة اختصاصات، من بينها القلب والشرايين والأنف والحنجرة والعيون والنساء والتوليد والعظام والمفاصل وطب الأطفال وغيرها من الاختصاصات.

وتعاني المناطق الحدودية بين البلدين من نقص في الخدمات الصحية. ويضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة الى المدن المجاورة للوصول إلى المستشفيات.

(د ب أ)