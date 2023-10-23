سياسة | عربي | مصر

قافلة مساعدات جديدة تعبر من مصر إلى قطاع غزة عبر رفح

منذ 42 دقيقة

حجم الخط
0

القاهرة: قال موظف إغاثة ومصدران أمنيان إن ثالث قافلة من شاحنات المساعدات دخلت معبر رفح من مصر الاثنين متجهة إلى قطاع غزة المحاصر.

وبدأت عمليات إيصال مساعدات من خلال المعبر يوم السبت، بعد خلافات على إجراءات تفتيش تلك الشاحنات والقصف على الجانب الفلسطيني من المعبر مما تسبب في أن تظل مواد الإغاثة عالقة في مصر.

ومعبر رفح هو المعبر الرئيسي لدخول غزة والخروج منها ليس على الحدود مع إسرائيل. ومنذ أن فرضت إسرائيل “حصارا مطبقا” على القطاع ردا على هجوم شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، أصبح معبر رفح محور الجهود المبذولة لتقديم المساعدات.

ومرت 34 شاحنة منه يومي السبت والأحد. وقال موظف الإغاثة والمصدران الأمنيان إن عدد الشاحنات في قافلة اليوم الاثنين مشابه لكل من اليومين السابقين.

ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن هناك حاجة لعبور نحو 100 شاحنة يوميا لتلبية الاحتياجات الأساسية في قطاع غزة الذي يقطنه زهاء 2.3 مليون شخص وتنفد مخزونات الغذاء والماء والوقود فيه.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الحرب على غزة.. طبيب يروي تفاصيل الكارثة الطبية
منذ ساعتين
إندبندنت: البرلمانية البريطانية- الفلسطينية ليلى موران تخشى على عائلتها في غزة والقدس ورام الله
منذ ساعتين
مستقبل نتنياهو السياسي ومغامرة اجتياح غزة بريا
منذ 4 ساعات
كوريا الشمالية تتهم واشنطن بالتحريض على الصراع بين إسرائيل وحماس
منذ 6 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية