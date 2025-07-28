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 قافلة مساعدات مصرية تتجه إلى معبر كرم أبوسالم في طريقها غزة

منذ 46 دقيقة

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 القاهرة: بدأت قافلة من شاحنات المساعدات الإنسانية اليوم الاثنين بالتحرك من أمام معبر رفح نحو كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

وذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم أنه لليوم الثاني على التوالي، تتواصل حركة المساعدات الإنسانية المصرية من أمام معبر رفح البري، متجهة نحو معبر كرم أبو سالم؛ تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

وأفادت بأن شاحنات المساعدات المصرية تصطف أمام معبر رفح، وتضم حمولات كبيرة من المواد الإغاثية الضرورية، مشيرة إلى أن هذه الشاحنات تحمل كميات ضخمة من الدقيق، الذي يعد السلعة الأكثر نقصا في غزة حاليا، بالإضافة إلى معدات مخصصة لترميم البنية التحتية بالقطاع.

ولفتت القناة إلى  دخول نحو 35 ألف شاحنة مساعدات إلى غزة منذ بداية الأزمة الإنسانية في القطاع.

(د ب أ)

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