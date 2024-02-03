قالن وهنية يبحثان المستجدات في غزة 

أنقرة: بحث رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، السبت، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، آخر المستجدات في قطاع غزة، ومسألتي تبادل الأسرى، وإرساء وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال لقاء عقده قالن مع هنية، والوفد المرافق له، في العاصمة القطرية الدوحة، حسبما ذكرت مصادر أمنية تركية.

#تركيا 🇹🇷 : رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن يبحث في الدوحة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هيئة آخر المستجدات في #غزة ومسألتي تبادل الأسرى وإرساء وقف إطلاق النار pic.twitter.com/h64VVst77k — الأحداث التركية🇹🇷 (@Turkscountries) February 3, 2024

وقالت المصادر، إنه جرى خلال اللقاء بحث قضايا تبادل الأسرى، وآخر المستجدات في غزة، وسبل ضمان وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار.

كما ركز اللقاء على “الخطوات التي يمكن اتخاذها لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني”.

وأوضحت المصادر، أنه “تم التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، أساس الاستقرار في المنطقة”.

من جانبها، ذكرت حركة حماس، في بيان لها، أن هنية، التقى، بمشاركة وفد من قيادة الحركة، قالن، والوفد المرافق له.

وقالت إنه جرى بحث “تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وسبل وقف إطلاق النار، وإنهاء الحصار، وإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية لشعبنا الفلسطيني في القطاع، إلى جانب استعراض آخر ما وصلت إليه مباحثات تبادل الأسرى”.

وأضافت “جرى التأكيد خلال اللقاء على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، أساس الاستقرار في المنطقة”.

(الأناضول)