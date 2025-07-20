قانون الإيجار القديم في مصر: حرب دعاوى قضائية بين الملاك والمستأجرين

القاهرة ـ «القدس العربي»: لم ينتظر سعيد رزق الذي يملك منزلا في أحد أحياء منطقة شبرا في القاهرة تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم الذي أقره البرلمان في 2 يوليو/ تموز الجاري، وطلب من محاميه إقامة دعاوى قضائية ضد المستأجرين في منزله لرفع قيمة الأجرة.

وقال لـ«القدس العربي» إن محاميه أخبره أنه يحق له الآن إقامة الدعاوى، استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، وحدد موعدًا لإعمال أثره المرتبط بوقف العمل بالمادة التي تقرر تثبيت الأجرة، ابتداءً من اليوم التالي لفض دور الانعقاد العادي الحالي لمجلس النواب.

وزاد: المحامي أخبرني أنه يحق لنا إقامة الدعاوى بعد أن أصدر السيسي قرارا بفض دورة الانعقاد يوم 9 يوليو/ تموز الجاري الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم 16 يوليو/ تموز الجاري.

لم يكن رزق الوحيد الذي قرر رفع دعاوى قضائية ضد المستأجرين، حيث نشرت صفحة «يسقط قانون الإيجار القديم» على الفيسبوك الذي تضم آلاف الملاك، دعوة طالبت فيها الملاك بالتوجه إلى أقسام الشرطة وتقديم إنذارات على يد محضر والمطالبة بالقيمة السوقية للوحدة السكنية استنادا لحكم المحكمة الدستورية.

وقال المحامي علي سلمان إن تقديم إنذارات على يد محضر تمهيدا لرفع دعاوى قضائية للحصول على القيمة الإيجارية السوقية، لا يتعلق بتصديق السيسي على القانون، وإنما يستند لحكم المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن الدستور ينص على مهلة للرئيس مدتها 30 يوما بعد إقرار البرلمان للقانون، إما التصديق عليه أو إعادته للمجلس لمناقشة بعض مواده أو يصبح القانون ساريا.

ويترقب ملايين المواطنين مصير قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا في 2 يوليو/ تموز الجاري، وينتظر الآن إما تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه أو اعتراضه خلال المدة الدستورية المحددة.

وحسب الدستور المصري، فإن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ موافقة البرلمان للتصديق على أي قانون أو الاعتراض عليه، وإذا لم يتخذ الرئيس أي قرار خلال تلك المدة، فإن القانون يُعتبر مُصدقًا عليه ويبدأ سريانه رسميًا اعتبارًا من 3 أغسطس/ آب الجاري.

مناشدات للسيسي بعدم التصديق عليه

إلى ذلك ناشدت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية، السيسي، عدم التصديق على القانون، وقالت إنها بصدد رفع دعوى قضائية للطعن على مخالفة القانون للدستور، بعد أن سمحت المادة السابعة منه للمالك باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار حكم بإخلاء الوحدات وطرد المستأجر الذي يصدر حكماً واجب النفاذ، رغم أن للمستأجر الحق في اللجوء إلى القاضي الموضوعي، إلا أن التنفيذ لا يتوقف حتى صدور هذا الحكم، ما يضع المستأجر في موقف هش أمام هذا الإجراء.

كذلك طالب اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، السيسي بإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإجراء حوار مجتمعي موسع ومزيد من الدراسة والتوازن التشريعي، خاصة فيما يتعلق بالصيدليات والعيادات الخاصة.

وأكد الاتحاد، في بيان له، أن هذا النداء يأتي من منطلق الحرص العميق على استقرار شريحة عريضة من المواطنين، وفي مقدمتهم الأطباء وأعضاء المهن الطبية، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، موضحًا أن المادة الثانية من مشروع القانون، التي تقضي بإنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار أكثر من 21 ألف عيادة طبية ونحو 30 ألف صيدلية مؤجرة.

وأشار البيان إلى أن تطبيق هذه المادة قد يُحدث اضطرابًا شديدًا في القطاع الصحي، ويؤثر سلبًا على قدرة الأطباء والصيادلة على تقديم الخدمة، لا سيما في المناطق الشعبية والريفية التي يعتمد سكانها على هذه المنشآت الحيوية. وأضاف أن نقل العيادات والصيدليات إلى أماكن جديدة يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، ويؤدي إلى فقدان العلاقة المباشرة التي بناها الطبيب أو الصيدلي مع مرضاه ومجتمعه المحلي على مدى سنوات، وهو ما يشكل عبئًا نفسيًا وماديًا يصعب احتماله في الظروف الحالية.

واختتم الاتحاد مناشدته، بالتأكيد على أن أمل الأطباء وأعضاء المهن الطبية معقود على قرار الرئيس بعدم التصديق على القانون وإعادته إلى مجلس النواب، وحذف المادة الثانية التي تقضي بطرد المستأجرين بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حفاظًا على استقرار آلاف الأسر، وضمانًا لاستمرار أداء الخدمة الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية، ولا سيما في الأماكن الأكثر احتياجًا.

ووافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويلزم مشروع القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية التي حددها بـ7 سنوات، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

كما نص على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

وتضمن كذلك زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع 20 مثلا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى بمبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

وحسب حصر الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، يبلغ العدد الإجمالي 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية تشمل السكن وغير السكن، ومصنفة حسب المناطق الحضرية والريفية.

وبلغ إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في المناطق الحضرية 2 مليون و792 ألفا و224 وحدة سكنية، بينما وصل العدد في الريف إلى 227.438 وحدة، ليصل الإجمالي بين الريف والحضر إلى 3.019.662 وحدة.

وكانت أحزاب المعارضة ونقابات ومنظمات مجتمع مدني أكدت رفضها لمشروع القانون واعتبرته يهدد السلم الاجتماعي باعتباره سيؤدي إلى تشريد ملايين الأسر.