قانون التعليم يمرّ في برلمان مصر… ونواب تحدثوا عن تسليع وعبث تشريعي

القاهرة ـ «القدس العربي»: وافق مجلس النواب المصري بشكل مبدئي، أمس الإثنين، على مشروع قانون يتضمن تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وسط اعتراضات من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، التي رأت أن المشروع المقدم من الحكومة سيؤدي إلى تسليع التعليم واقتصاره على المقتدرين.

وأدخلت لجنة التعليم في مجلس النواب بعض التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وجاء في مقدمتها أن يكون نظام البكالوريا نظاما اختياريا مجانا يتقدم إليه من كان حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأخرى أثناء سنوات الدراسة.

ووفق التعديلات، مدة الدراسة في نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.

وتصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي القواعد المنظمة لقبول الطلاب في هذا النظام.

وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح.

رسوم إضافية

على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي.

ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يتجاوز 200 جنيه في كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها 400 جنيه للمادة الواحدة.

خطوة فارقة

وفي كلمته أمام مجلس النواب أمس، دافع وزير التعليم محمد عبد اللطيف، عن نظام البكالوريا، وقال إن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، لافتا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.

كما أكد أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون – مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا – ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.

نظام البكالوريا اختياري… رسوم على الامتحانات… ورفع نسبة النجاح في التربية الدينية

في الموازاة، أعلن فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، رفضه للطريقة التي يتم بها تمرير تعديلات القانون، محذراً من عواقب خطيرة على العدالة الاجتماعية وجودة التعليم في مصر.

وقال في تصريح صحافي: «قانون حساس ومصيري مثل قانون التعليم لا يجوز أن يدخل البرلمان ويتم إقراره في أقل من أسبوع».

ووصف ما يحدث بـ «العبث التشريعي الذي يهدد استقرار منظومة التعليم».

وتابع: «كان من الأولى أن يُعرض على حوار مجتمعي شامل يضم المعلمين، وأولياء الأمور، والطلاب، وخبراء التعليم، قبل أي خطوة»، لافتا إلى أن «بعض التعديلات تتضمن مبادرات إيجابية مثل إدخال نظام البكالوريا التكنولوجية، وتطوير آليات التقييم، وربط التعليم الفني بسوق العمل»، لكنه شدد في المقابل على أن القانون «يعاني من عيوب جوهرية لا يمكن تجاهلها».

وانتقد ضرب مبدأ مجانية التعليم المنصوص عليه في المادة 19 من الدستور، من خلال فرض رسوم امتحانات وإعادة، ما يهدد بزيادة معدلات التسرب من التعليم، وخلق تمييز طبقي صارخ.

وأشار إلى رفع نسبة النجاح في مادة التربية الدينية إلى 70٪؜، دون مراعاة غياب المعلمين المتخصصين، وضعف المناهج، والتفاوت بين الأديان والطوائف، معتبرا أن ذلك لن يجعل الناس أكثر تدينا، بل سيجعلهم يلجأون للدروس الخصوصية في الدين أو الغش.

ورفض منح صلاحيات واسعة للوزير في تحديد الرسوم وشروط القبول والمعايير الأكاديمية، دون رقابة برلمانية أو ضمانات تشريعية.

وأضاف أن القانون لم يتطرق إلى نية الوزير تقليص أو تهميش مواد أساسية مثل اللغات، والجيولوجيا، والفلسفة، والتاريخ، مؤكدا أن أي منظومة تعليم حديثة لا يمكن أن تستغني عن هذه المواد التي تُسهم في بناء الهوية الثقافية والفكرية والإنسانية، وغيابها يعني ضرب أحد أعمدة الحضارة

وقال: التعليم ليس سلعة، والدين ليس مادة رسوب، مطالبا بتأجيل التصويت على القانون لحين عرضه على حوار مجتمعي واسع، وإرفاقه بلائحة تنفيذية واضحة، وربط أي رسوم أو سياسات تعليمية برقابة برلمانية وتشريعية تضمن الشفافية والعدالة.

شبهة عدم دستورية

كذلك رفض النائب عبد المنعم إمام مشروع تعديل قانون التعليم، من حيث المبدأ.

ووجه الشكر للجنة التعليم على تصديها لمشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي كان يتضمن عددا من الملاحظات ومخاوف من شبهة عدم الدستورية. وعلق على عمل اللجنة بالقول: «محاولة ترميم ما لا يترمم».

وأضاف: «المشكلة الكبرى حقيقة تحول التعليم في مصر من كونه حقا دستوريا الى سلعة»، متسائلا«المواطن المصري لا يحصل على شيء مجانا، يدفع قيمة كل شيء، بترول، غاز، كهرباء».

وقال «كنا نتعلم في مدارس حكومة واحدة، اليوم الوزارة لديها 7 أنواع من المدارس كل مدرسة بمصروفات مختلفة، الوزير نفسه جاء من القطاع الخاص، لكن الأصل أن التعليم الأساسي لا يوجد فيه قطاع خاص»، مؤكداً أن «التمييز بين المواطنين المصريين يحتاج مراجعة».

وأضاف: «نريد وزير تربية وتعليم وليس وزير ثانوية عامة، بعمل من أجل توافر أفق لتعليم صحيح».

وزاد: «البلد التي علمت اليونانيين، وعلمت العالم، الراقصة تأتي هنا لتشتهر، والعالم يمشي منها ليشتهر في الخارج». واعترض عدد من أعضاء المجلس على العبارة وطالبوا بحذفها.

مبادرة حقوقية: القانون يكرّس اللامساواة ويزيد الأعباء على الأسر

يكرّس مشروع تعديل قانون التعليم في مصر «للامساواة والتمييز الطبقي ويزيد الأعباء على كاهل الأسر»، وفق «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، التي شددت على أن هذه العوامل «تهدر أهداف ورسالة التعليم التي ضمنها الدستور المصري، وأكدت الحكومة نفسها عليها في الاستراتيجية الوطنية للتعليم والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

تعديل 17 مادة

وبينت المبادرة في تقرير نشرته أمس الإثنين، أن مشروع قانون التعليم تضمن تعديل 17 مادة وإدخال عدة نصوص جديدة على القانون، في مقدمتها زيادة فترة التعليم الإلزامي وتمديدها للمرحلة الدستورية التزاماً بالنص الدستوري في المادة 19 التي تنص على أن «التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون». بالإضافة إلى التأكيد على تدريس مواد اللغة العربية والتاريخ الوطني في جميع المدارس. لكن باقي التعديلات تثير العديد من التساؤلات فيما يخص توسيع فجوة اللامساواة في تقديم الخدمة التعليمية، والاتجاه المتنامي نحو الخصخصة للعملية التعليمية.

وانتقدت المبادرة المادة 9 التي تنص على أن لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية أو برامج متخصصة داخل المدارس الرسمية والترخيص بها في المدارس الخاصة، وتتخذ هذه المدارس أو البرامج مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها.

وبينت أن هذا التعديل يفتح الباب أمام وجود برامج وأنظمة تعليمية أخرى، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر لديها بالفعل العديد من الأنظمة التعليمية المختلفة – إنكليزي، فرنسي، أمريكي، التجريبي، الخاص، ما يعزز عدم المساواة في تقديم الخدمة التعليمية للطلاب، ويؤدي هذا التمييز إلى اختلاف في جودة الخدمة التعليمية، ومن ثمَّ تعميق التفاوت بين الطلاب، بعكس ما ينص عليه الدستور بتوفير التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية دون تمييز.

ورفضت وجود مصروفات إضافية للتسجيل ومصروفات أخرى لإعادة الامتحانات في ظل وجود نسب عالية من الفقر بين المصريين يجعل هذه البرامج منحصرة في فئات معينة قادرة على تحمل هذه التكاليف، ما من شأنه أن يزيد فجوة عدم المساواة بين الطلاب القادرين على تحمل التكاليف والطلاب غير القادرين ماديا، ما يحد من تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين الطلاب.

ولفتت المبادرة إلى أن الأسر تتحمل بالفعل تكاليف متعددة منها مصاريف التنقل والكتب والدروس الخصوصية، وهو ما يزيد من الأعباء والفروق بين الطلاب.

وزادت: وفقا لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نصيب العُشر الأعلى من الطلبة في الأسر الأعلى دخلا من الإنفاق على التعليم بلغ في 2019-2020 أكثر من 22 ضعف نصيب العُشر الأقل من حيث الدخل والإنفاق، وهكذا فإن تقديم برامج تعليمية جديدة بمقابل مادي دون مراعاة الضمان الدستوري لمجانية التعليم في كافة المراحل التعليمية، وبما يمثله ذلك من مزيد من الخصخصة للمنظومة التعليمية؛ يهدد بمفاقمة هذا الوضع السيىء بالفعل.

وتناولت المبادرة نص التعديل الوارد في المادة (6) من مشروع القانون، على رفع الحد الأدنى للنجاح بمادة التربية الدينية ليصبح 70٪، بعد أن كان 50٪ في القانون الحالي. وقالت إن ذلك يخالف أهداف التعليم الواردة في المادة 19 من الدستور؛ وهي إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، حيثُ يُعطي وزنًا نسبيًا أكبر لمادة التربية الدينية، التي تمثل طريقة تدريسها في المدارس نموذجًا صارخًا للتمييز والفرز الطائفي.

وواصلت: تأتي زيادة الوزن النسبي للتربية الدينية بينما تعاني المدارس من عجز شديد في أعداد المعلمين، لا يوفر عددًا كافيًا لتدريس التربية الدينية كما يظهر في شكوى محافظة القليوبية مثلًا، من تخطي مدرسي اللغة العربية نصابهم القانوني من الحصص دون أجر، حيثُ لا يُصرَف أجرٌ لحصة التربية الدينية التي يدرسونها، بينما تعجز بعض المدارس عن توفير مدرسين للتربية الدينية المسيحية من الأساس، إذ لا يوجد مدرسون مخصصون للتربية الدينية المسيحية، ويقوم بتدريسها مدرسو المواد الدراسية الأخرى، كما لا يوجد بكليات التربية قسم لإعداد معلم التربية الدينية المسيحية، إضافةً لإجبار الطلاب المسيحيين في حالات متكررة على مغادرة فصولهم إلى فناء المدرسة غير المهيأ للتدريس، بحجة عدم وجود أماكن بديلة.

سوق للدروس الخصوصية

وأكدت أن هذا التعديل قد يزيد من الأعباء المالية على كاهل الأسر، حيث ستؤدي هذه الخطوة في الأغلب إلى خلق سوق جديدة للدروس الخصوصية في مادة التربية الدينية، وفي المقابل قد تخلق عملية شكلية، من خلال التساهل في وضع الأسئلة ومنح الدرجات، لتحقيق النسبة المطلوبة.

وتحدثت المبادرة عن المادة 18 المتعلقة بتخصيص نسبة مئوية لا تتجاوز 20 ٪ من المجموع الكلي لأعمال السنة لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، وتحسب باقي النسبة لدرجات امتحان يعقد من دورين على مستوى المحافظة.

وشددت على أنه من حيث المبدأ قد لا تكون المادة إشكالية لكن وضع خمس الدرجة النهائية في يد المعلم قد يفتح الباب لاستخدامها ضد الطلاب بشكل غير منصف، خاصةً في غياب معايير موحدة وفي ظل انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية.