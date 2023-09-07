قبرص تطلق سراح رجل أعمال فرنسي-إسرائيلي بكفالة بعد توقيفه بموجب مذكّرة من رومانيا

رجل الأعمال الإسرائيلي بيني شتاينميتز- (أ ف ب)

نيقوسيا: أُطلق سراح قطب تجارة الماس الفرنسي-الإسرائيلي بيني شتاينميتز بكفالة في قبرص، الأربعاء، بعد احتجازه بموجب مذكرة توقيف من رومانيا، على خلفية حكم بالسجن صادر بحقّه، على ما أعلنت الشرطة القبرصية.

وكان رجل الأعمال، البالغ 67 عاماً، احتُجز مؤقتاً من قبل السلطات القبرصية، لدى وصوله إلى مطار لارنكا، الخميس، وذلك بناء على مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن السلطات الرومانية.

وأصدرت محكمة رومانية في 2020 حكماً غيابياً بسجن شتاينميتز خمسة أعوام، لإدانته بـ”تشكيل جماعة إجرامية منظمة”، عبر سلسلة من صفقات الأراضي بين عامَي 2006 و2008، كبّدت بوخارست خسائر بقيمة 135 مليون يورو.

وأطلق سراحه بكفالة قبل مثوله المقبل أمام المحكمة.

وكان شتاينميتز مثُل أمام محكمة في لارنكا للنظر في طلب استرداده في جلسة يتوقّع أن تستأنف في 14 أيلول/سبتمبر، وفق المصدر نفسه.

وأكّد ناطق باسم شتاينميتز مقيم في إسرائيل إطلاق سراحه بكفالة.

وقال، في بيان، إنّ الدفاع يسعى إلى إلغاء مذكرة التوقيف “بسبب فجوات كبيرة في الإجراءات القانونية الرومانية”.

وسبق لمحكمة يونانية أن رفضت طلباً مماثلاً في 2021 بعد توقيف شتاينميتز في أثينا، وأفرجت عنه بشروط، وفق الناطق.

وإضافة إلى إدانته في رومانيا، دانت محكمة سويسرية شتاينميتز في قضية منفصلة مرتبطة بحقوق تعدين في غينيا. وأكّد فريقه أنه سيستأنف الحكم أمام المحكمة السويسرية العليا.

وتزامنت أنباء توقيف شتاينميتز مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قبرص لعقد قمة مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

(أ ف ب)