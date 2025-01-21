قبعة ميلانيا الكبيرة تخطف الأنظار في يوم التنصيب وتثير دعابة ترامب- (فيديوهات وصور)

واشنطن: عندما دخل الرئيس دونالد ترامب القاعة المستديرة بمبنى الكونغرس (الكابيتول) الأمريكي لأداء اليمين، تحرك لتقبيل زوجته ميلانيا، لكن القبعة الكبيرة التي كانت تضعها السيدة الأولى طوال يوم التنصيب أعاقته.

وحظيت تلك اللحظة والقبعة باهتمام واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثنى البعض على إطلالتها، قائلين إن السيدة الأولى بدت أرستقراطية و”مذهلة”. وشبهها آخرون بشخصية اللصة المحترفة الخيالية كارمن ساندييغو، وتساءلوا عما إذا كانت تحاول عمداً الابتعاد عن زوجها، ولماذا احتفظت بالقبعة طوال اليوم.

🚨🇺🇸TRUMP: MELANIA ALMOST BLEW AWAY WITH THAT HAT “The wind is blowing like crazy, and with the hat that she’s wearing, she almost blew away. We almost lost her. She was being elevated off the ground; she almost blew away.” Sources: Fox News https://t.co/DlAuhWDcuT pic.twitter.com/cnJo4hK9jg — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 20, 2025

غير أن مصمم القبعة الأمريكي إريك جافيتس قال إن هذا التصرف يتسق تماماً مع آداب السلوك. وقال جافيتس لرويترز: “مثلما تعلمون، ووفق التقاليد المتبعة، يجب وضع القبعة طوال اليوم”. مضيفاً: “لا تخلعها حتى تغير ملابسك لمناسبة أخرى”.

وطوال معظم يوم التنصيب، حجبت القبعة عيني ميلانيا عن معظم المشاهدين. كما ارتدت السيدة الأولى، التي نادراً ما كانت تحضر فعاليات حملة ترامب الانتخابية في العام الماضي، سترة كحلية متوسطة الطول ذات صفّين من الأزرار على الصدر من تصميم آدم ليبس، وهو مصمم أمريكي آخر.

وكثيراً ما تخضع ملابس السيدة الأولى الجديدة في يوم التنصيب للتدقيق من جانب خبراء الأزياء والأنصار والناخبين العاديين الذين يحاولون اكتشاف العوامل المهمة وراء اختياراتها للأزياء التي سترتديها.

Trump went for the cheek kiss, but Melania’s hat was a no-go zone. He ended up kissing nothing but air, proving even the President can miss. Maybe it’s time for “Make Air Kissing Great Again!”😂#Trump #Inauguration2025 #Melania pic.twitter.com/xU098SB6og — Legally Purdy Musings (@LegallyPurdy) January 20, 2025

ولجأ دونالد ترامب للمزاح بشأن قبعة ميلانيا خلال خطاب ألقاه عقب مراسم التنصيب، بعد أن حاولت زوجته جاهدة إبقاءها فوق رأسها، بينما كان الزوجان يودعان الرئيس السابق جو بايدن والسيدة الأولى السابقة جيل بايدن، اللذين غادرا واشنطن على متن طائرة هليكوبتر.

Oh, now it makes sense. Melania wore the hat as a barrier to Trump’s lips. Got it. #Inauguration2025 pic.twitter.com/v35yY7eD3I — JC R WHIT (@JC99WHIT) January 20, 2025

وقال ترامب مازحاً، في إشارة إلى زوجته: “بالقبعة التي ترتديها، كادت تطير. بدت وكأنها ارتفعت فوق الأرض”.

(رويترز)