قبعة ميلانيا الكبيرة تخطف الأنظار في يوم التنصيب وتثير دعابة ترامب- (فيديوهات وصور)

واشنطن: عندما دخل الرئيس دونالد ترامب القاعة المستديرة بمبنى الكونغرس (الكابيتول) الأمريكي لأداء اليمين، تحرك لتقبيل زوجته ميلانيا، لكن القبعة الكبيرة التي كانت تضعها السيدة الأولى طوال يوم التنصيب أعاقته.

وحظيت تلك اللحظة والقبعة باهتمام واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثنى البعض على إطلالتها، قائلين إن السيدة الأولى بدت أرستقراطية و”مذهلة”. وشبهها آخرون بشخصية اللصة المحترفة الخيالية كارمن ساندييغو، وتساءلوا عما إذا كانت تحاول عمداً الابتعاد عن زوجها، ولماذا احتفظت بالقبعة طوال اليوم.

