قبل العطلة الصيفية.. ماكرون يجمع أعضاء حكومته على العشاء وسط حديث عن تعديلات وزارية محتملة

باريس- ‘‘القدس العربي’’:

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، مساء اليوم الثلاثاء في قصر الإليزيه، جميع أعضاء حكومته وزوجاتهم على مأدبة عشاء، وذلك قبل العطلة الصيفية.

يأتي هذا الاجتماع بعد أربعة أيام من انتهاء فترة ‘‘100 يوم من التهدئة’’ التي أطلقها إيمانويل ماكرون في شهر أبريل/ نيسان الماضي من أجل استئناف العمل الحكومي أو الإجراءات التنفيذية، بعد أزمة إصلاح نظام التقاعد التي أشعلت جدلا كبيرا وموجة رفض واسعة في البلاد.

الرئيس الفرنسي، كان قد وعد خلال خطاب ألقاه في أبريل/ نيسان الماضي بإجراء ‘‘تقييم أولي لـ100 يوم من التهدئة’’ بمناسبة العيد الوطني للبلاد في 14 يوليو/ تموز الجاري، لكنه لم يتحدث في نهاية المطاف خلال هذه المناسبة، معلناً خلال مشاركته في قمة الناتو في فيلنيوس أنه سيلقي خطاباً ‘‘في الأيام المقبلة’’. وهذا ما أكده مسؤول في الإليزيه لوكالة رويترز مفضلا عدم ذكر اسمه، حيث قال الرئيس الفرنسي سيقدم أيضاً معلومات بخصوص خططه في الأشهر المقبلة “بحلول نهاية الأسبوع”.

كما أن مأدبة العشاء الليلة تأتي وسط تكهنات بشأن تعديل وزاري يحوم منذ أيام فوق السلطة التنفيذية. ويبدو أن رئيسة الوزراء إليزابيت بورن تتجه إلى الاحتفاظ بحقيبتها، بعد أن كانت موضع تهديد لبعض الوقت.

فقد أكدت مصادر في الإليزيه لوسائل إعلام فرنسية بأن ماكرون عازمٌ على الإبقاء على السيدة بورن رئيسة للوزراء، رافضا الرضوخ للضغوط لإجراء تعديل وزاري، بما في ذلك إقالة رئيسة الوزراء، وذلك بعد الاضطرابات الطويلة احتجاجاً على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون المثيرة للجدل لإصلاح نظام التقاعد والتي تم تمريرها بالقوة دون المرور عبر التصويت في البرمان اعتماداً على مادة دستورية تسمح بذلك، ثم مؤخراً أعملا الشغب والتخريب والنهب التي عاشت على وقعها البلاد بعد مقتل الشاب نائل على يد شرطي.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن المسؤول في الإليزيه سالف الذكر، قوله إن ماكرون ‘‘قرر الإبقاء على بورن رئيسة للوزراء لضمان الاستقرار والعمل المتعمق’’. غير أن هذه الأخيرة ستقترح على الرئيس الفرنسي هذا الأسبوع ‘‘تعديلات’’ في حكومتها، بحسب ما كشف شبكة BFM التلفزيونية، وذلك استعداداً للدخول الاجتماعي في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد العطلة الصيفية.