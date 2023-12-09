قبل الكان.. نجوم الدوري الجزائري يطرقون باب بلماضي

الجزائر- “القدس العربي”:

مع بدء العد التنازلي لموعد إرسال قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، بدأت الصحف والمواقع الرياضية الجزائرية تُسلط الضوء على أبرز المفاجآت المحتملة في القائمة التي سيعول عليها الناخب الوطني جمال بلماضي في الكان، وبالأخص نجوم ومشاهير الدوري المحلي، الذين عادوا مرة أخرى لدائرة اهتمام المدرب، قبل الاستقرار على القائمة النهائية.

وبينما تتسابق وسائل الإعلام المحلية والصفحات الرائجة في عالم “السوشيال ميديا” في تحديث الأنباء والمعلومات عن أفضل المحترفين وأصحاب الجنسيات المزدوجة في الدوريات الأوروبية الكبرى، المحتمل استدعائهم لتمثيل منتخب محاربي الصحراء في المونديال الأفريقي، انفرد موقع “لاغازيت دوفينس” الناطق باللغة الفرنسية، بمعلومة أثارت جدلا على نطاق واسع، مفادها أن وزير السعادة، يدرس الاستعانة بعدد لا بأس به من الحرس القديم وأصحاب الخبرات في الدوري المحلي.

وتأكيدا على صحة المعلومة المتداولة على نطاق واسع في آخر 48 ساعة، أو قبل أسبوع من إرسال قائمة الـ27 لاعبا النهائية يوم 14 ديسمبر/ كانون الجاري، نقلت العديد من الصحف والمنصات المحلية عن مصدر داخل الإطار الفني، رفض كالعادة الكشف عن هويته، أن القائمة الأولى التجريبية التي تضم 55 لاعبا، تمهيدا لاختيار العدد المسموح به في الكان، بها ما مجموعه ثمانية لاعبين من فئة المحترفين المحليين.

ووفقا لكلا المصدرين، فإن الجناح العائد للدوري الجزائري عبر بوابة مولودية الجزائر يوسف بلايلي، يأتي في مقدمة الأسماء المحلية المرشحة للانضمام إلى قائمة الخضر في كأس أفريقيا، وذلك بطبيعة الحال، بعد نجاحه في استعادة جزء كبير من مستواه ونسخته المميزة في الفترة بين عامي 2019 و2022، وسط أنباء تتحدث عن انتهاء خلافه مع المدرب، بعد جلسة صلح انتهت بحصول اللاعب على وعود بالعودة إلى صفوف المنتخب مرة أخرى، لكن بعد تنفيذ شروط المدرب، أهمها إنقاص وزنه الزائد ومواصلة التألق مع فريقه.

وشملت القائمة المحلية المرشحة للسفر على متن طائرة أبيدجان، زملاء يوسف بلايلي في المولودية، والإشارة إلى الثلاثي المدافع المخضرم جمال بلعمري، والظهير الأيمن رضا حلايمية والمهاجم سفيان بايزيد، أما المفاجأة المدوية، فتكمن في احتمال عودة أسطورة حراسة المرمى رايس وهاب مبولحي، بعد عروضه المميزة مع ناديه شباب بلوزداد، آخرها الحفاظ على نظافة شباكه أمام نادي القرن الأفريقي الأهلي المصري في أمسية الجمعة في دوري أبطال أفريقيا، لكن هذا سيتوقف على وضعية حارس مرمى ضمك السعودي مصطفى زغبة، بجانب ثنائي اتحاد العاصمة الحارس أسامة بن بوط والمدافع زين الدين بلعيد.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الجزائري سيخوض مباراتين وديتين في إطار استعداداته عن كأس أمم أفريقيا الثالثة في تاريخيه، وستكون البداية بمواجهة أنغولا منتصف الشهر المقبل في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، ثم سيلتقي ببوركينا فاسو وموريتانيا على التوالي يومي 20 و23 من نفس الشهر.