قبل انسحابه منها.. جيش الاحتلال ينبش مقابر في جنوب خان يونس- (صور وفيديو)

غزة: كشف انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، من منطقة في جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إقدام قواته على نبش مقابر بحثا عن جثث أسرى إسرائيليين.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن “جنود الجيش الإسرائيلي انسحبوا صباح اليوم الأحد، من منطقة جنوب مدينة خان يونس، بعد أيام من التوغل البري فيها”.

وأوضح أن “انسحاب الجيش من هذه المناطق كشف عن قيام الجنود الإسرائيليين بنبش مقابر للعائلات الفلسطينية في خان يونس، مثل الآغا وشبير وغيرها”، مشيرا إلى أن ذلك تسبب بتدمير عدد كبير من القبور وإخراج جثامين متحللة منها.

والجمعة، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير مقبرة في خان يونس ونبش قبور فيها، بحجة البحث عن جثث أسرى إسرائيليين.

وقال في تصريح مكتوب ردا على سؤال الأناضول حول ذلك: “في إطار معلومات استخباراتية وعملياتية مهمة، يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات إنقاذ جثث رهائن في مواقع حساسة ومحددة استنادا إلى معلومات تشير إلى احتمال العثور على جثث الرهائن فيها”.

وأضاف أن الجثث الموجودة في القبور “تبين أنها ليست لأسرى إسرائيليين، وبالتالي تم إعادتها باحترام إلى القبور”، على حد زعمه.

لكن بعد تراجع الآليات العسكرية الإسرائيلية من محيط مجمع “ناصر” الطبي في خان يونس، الجمعة، جمع الفلسطينيون عددا من الجثامين المتحللة التي أخرجتها قوات الاحتلال الإسرائيلية من القبور خلال عمليات التجريف.

كما أظهرت مشاهد تناقلها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لقبور نُبشت وأخرجت الجثامين من داخلها مع بقاء المقابر مدمرة بعد مغادرة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، دون إعادتها كما زعم.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت 25 ألفا و105 شهداء و62 ألفا و681 إصابة، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)