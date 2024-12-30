قبل تنصيب ترامب رئيسا.. إدارة بايدن تعلن عن حزمة مساعدات أمنية لأوكرانيا بـ 2,5 مليار دولار

واشنطن: أعلنت واشنطن الإثنين تقديم حزمة مساعدات أمنية لكييف بقيمة 2,5 مليار دولار، مع سعي الولايات المتحدة إلى تزويد أوكرانيا بما أمكن من الدعم قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا الشهر المقبل.

وأثار فوز ترامب بالرئاسة في تشرين الثاني/نوفمبر مخاوف بشأن مستقبل الدعم الأمريكي لأوكرانيا ولم يترك سوى هامش ضيّق من الوقت لصرف مساعدات بمليارات الدولارات تمّ إقرارها، قبل عودة الجمهوري إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير.

وتتضمّن الحزمة المعلنة الإثنين مساعدات عسكرية بقيمة 1,25 مليار دولار يسمح بموجبها للبنتاغون بأخذ الأسلحة من المخازن الأمريكية وإرسالها بسرعة إلى ميدان القتال.

وسيتمّ تمويل 1,22 مليار دولار من المساعدات بواسطة مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي يتمّ من خلالها شراء المعدّات العسكرية من الشركاء أو الشركات في مجال الصناعات الدفاعية.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان “تقديم مساعدة أمنية قدرها بحوالى 2,5 مليار دولار إلى أوكرانيا، في وقت يسعى الشعب الأوكراني للدفاع عن استقلاله وحريته في مواجهة العدوان الروسي”.

وتتضمّن المساعدات المأخوذة من عتاد وزارة الدفاع الأمريكية مسيّرات وذخائر لأنظمة صواريخ “هيمارس” وصواريخ موجّه بالضوء، وأنظمة مضادة للدروع وذخائر جوّ-أرض وقطع غيار، وفق بيان منفصل صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن “الولايات المتحدة وأكثر من خمسين دولة متّحدة لضمان تحلّي أوكرانيا بالقدرات اللازمة للدفاع عن نفسها في وجه العدوان الروسي”.

وأشاد وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف بحزمة المساعدات الجديدة.

وكتب عبر منصات التواصل الاجتماعي “الولايات المتحدة حليف أساسي لأوكرانيا، تزوّدنا بمساعدة لا تثمّن. ومعا سوف ننتصر”.

وتأتي المساعدات الأخيرة لأوكرانيا بعد حزمة سابقة أعلن عنها في مطلع كانون الأول/ديسمبر بقيمة مليار دولار تقريبا تتضمّن مسيّرات وذخائر ومعدّات.

(أ ف ب)