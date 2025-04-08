قبل دقائق من موعده: إلغاء العرض الخاص لفيلم «استنساخ» لسامح حسين وتأجيله

القاهرة – «القدس العربي»: قبل دقائق معدودة من انطلاقه، تم مساء الاثنين إلغاء العرض الخاص لفيلم «استنساخ»، بطولة الفنان سامح حسين، والذي كان من المقرر إقامته في أحد المولات التجارية في منطقة التجمع الخامس في القاهرة. وقد أثار هذا القرار المفاجئ حالة من الجدل والارتباك، لا سيما مع انتشار شائعات ربطت الإلغاء بتدخل الرقابة بسبب مشاهد تتعلق بالقضية الفلسطينية.

غير أن مصدرًا من داخل فريق عمل الفيلم نفى بشكل قاطع تلك المزاعم، مؤكدًا في تصريحات صحافية أن الإلغاء يعود إلى مشكلة فنية تتعلق بالنسخة المخصصة للعرض، وأنه لا علاقة لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية بهذا القرار.

وبدوره، حرص الفنان سامح حسين على توضيح الموقف بنفسه، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»:

«لكل الناس اللي كانت جاي العرض الخاص لفيلم استنساخ النهارده بعتذرلكم جدا، تم تأجيل العرض الخاص لظروف خارجة عن إرادتنا.. شكرًا لكم وحقكم عليا».

بدوره أكد الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، مساعد وزير الثقافة للرقابة على المصنفات الفنية، أن الرقابة لم تلغِ أو تمنع عرض الفيلم مطلقًا، مشيرًا إلى أن السبب الحقيقي وراء تأجيل العرض هو تأخر الجهة المنتجة في التقدم بطلب التصريح الرسمي بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وقال عبد الرحيم كمال في تصريحاته: «كل ما حدث هو أن الجهة المنتجة تقدمت للحصول على التصريح، أو ما يُعرف بالـ»فاوتشر»، بعد انتهاء ساعات العمل، مما استلزم تأجيل العرض لمدة يوم واحد فقط، وسيتم إصدار التصريح غدًا».

كما ناشد كمال السادة الإعلاميين تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بجهاز الرقابة من الجهات المختصة، سواء من خلاله أو من المتحدث الرسمي باسم الجهاز.

ينتمي فيلم «استنساخ» إلى نوعية أفلام الخيال العلمي الممزوجة بالإثارة والتشويق، حيث تدور أحداثه في أجواء من الغموض، ويتناول قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على المجتمع. يسلط العمل الضوء على التحديات التي تفرضها الطفرات التكنولوجية، ولا سيما ما يتعلق بتطور تقنيات الذكاء الصناعي واستخدام نظارات الواقع الافتراضي (VR)، ما يجعل الفيلم تجربة فنية مختلفة عن المعتاد.

الفيلم من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد، ويشارك في بطولته إلى جانب سامح حسين كل من: هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، محمد عز، وعدد من الفنانين الآخرين.

كان آخر ظهور سينمائي للفنان سامح حسين من خلال فيلم «ساندوتش عيال»، والذي تم عرضه عبر المنصات الرقمية العام الماضي. شاركه في البطولة كل من نور قدري، إيمان السيد، إبرام سمير، إلى جانب عدد من الأطفال الذين لمع نجمهم مؤخرًا مثل يوسف صلاح، مؤدي أغنية «الغزالة رايقة»، ومنذر مهران، الذي جسد شخصية «سمير» في مسلسل «جزيرة غمام»، وزياد الشرقاوي، الذي شارك في مسلسل «ولاد ناس» بدور كري».