قبل ساعات من التصويت.. أين تقف “الولايات المتأرجحة” التي ستحسم نتيجة الانتخابات الأمريكية؟

واشنطن- “القدس العربي”: شارفت الحملة الانتخابية الرئاسية بين المرشح الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب، والمرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس كامالا هاريس على الانتهاء، وفي يوم الثلاثاء سيصدر الناخبون الأمريكيون حكمهم.

وقد أدلى حوالي 75 مليون مواطن بأصواتهم بالفعل.

ومن المرجح أن تُحسم الانتخابات في سبع ولايات هي: أريزونا، وجورجيا، وميشيغان، ونيفادا، وكارولينا الشمالية، وبنسلفانيا، وويسكونسن.

وأصبحت استطلاعات الرأي أكثر تقاربًا في عدد أكبر من الولايات مقارنة بأي انتخابات أخرى في الذاكرة.

وفي متوسطات استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة “ذا هيل” ومركز ديسيشن ديسك، فإن الهامش الفاصل بين المرشحين أقل من نقطتين مئويتين في ست من تلك الولايات السبع.

أريزونا

11 تصويتًا في الهيئة الانتخابية/ تغلق صناديق الاقتراع: الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي.

وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب يحظى بتأييد أقوى في ولاية أريزونا مقارنة بأي ولاية أخرى، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”، ففي متوسطات The Hill/DDHQ، تقدم بنحو 2.5 نقطة. وفي متوسطات استطلاعات الرأي لصحيفة نيويورك تايمز، تقدم بنحو ثلاث نقاط. وقد فاز الرئيس بايدن في الولاية بأقل من نصف نقطة عام 2020.

ولا تبدو أرقام التصويت المبكر واعدة للغاية بالنسبة لكمالا هاريس، رغم أن هناك دائما خطرا في استقراء الكثير من هذه الإحصائيات.

وفي أحدث الأرقام الصادرة عن مختبر الانتخابات في جامعة فلوريدا – والذي يتخصص في تتبع التصويت المبكر – أدلى الجمهوريون بنسبة 41 في المائة من الأصوات والديمقراطيون بنسبة 33 في المائة.

وخلال التصويت المبكر عام 2020، أدلى الديمقراطيون والجمهوريون المسجلون بنحو 37 في المائة من الأصوات لكل منهم، في حين جاءت النسبة المتبقية من أشخاص مسجلين في أحزاب صغيرة أو غير منتمين.

جورجيا

16 صوتًا في الهيئة الانتخابية/ تغلق صناديق الاقتراع: 7 مساءً بالتوقيت الشرقي

كانت جورجيا موقعًا لانتصار آخر ضيق للغاية لبايدن عام 2020، وسيكون ذلك بمثابة ضربة كبيرة لترامب إذا لم يتراجع عنه هذه المرة.

ويتقدم ترامب بفارق 1.8 نقطة في استطلاعات “ذا هيل ومركز ديسيشن ديسك” ، وإن كان بفارق أصغر في متوسطات استطلاعات الرأي الأخرى التي يحتفظ بها موقع البيانات FiveThirtyEight و”Silver Bulletin” التابع لـ Nate Silver.

وهناك أيضًا أمل لحملة هاريس بسبب استطلاع رأي جيد نُشر يوم الأحد. وقد أعطى الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا، لنائبة الرئيس ميزة بنقطة واحدة بين الناخبين المحتملين.

وهذه واحدة من الولايات التي تزعم حملة ترامب أن التصويت المبكر فيها يظهر إقبالا مرتفعا من الناخبين في المناطق الريفية، وانخفاضا في التصويت بين الأمريكيين من أصل أفريقي، وكلاهما من شأنه أن يشكل مشكلة لهاريس.

لكن مساعدي هاريس رفضوا هذا التفسير في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين يوم الإثنين، حيث زعموا أن نائبة الرئيس في طريقها إلى “الفوز بسباق متقارب للغاية” في ولاية الخوخ.

ميشيغان

15 صوتًا في الهيئة الانتخابية/ تغلق معظم استطلاعات الرأي عند الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي، وتغلق استطلاعات الرأي النهائية عند الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي

وتتصدر هاريس ولاية ميشيغان في متوسط The Hill/DDHQ – الولاية الوحيدة التي تتفوق فيها في استطلاعات الرأي، لكن ميزتها لا تتجاوز ثمانية أعشار النقطة المئوية.

ولا تتضمن بيانات التصويت المبكر من ميشيغان الانتماء الحزبي، ولكن وفقًا لأرقام جامعة فلوريدا، فإن 55 في المائة من الناخبين الأوائل هم من النساء، وهي علامة تبعث على الأمل بالنسبة لهاريس ولكنها ليست قاطعة.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها مؤسسة إيمرسون كوليدج/ نيكستار، إلى تقارب شديد بين المرشحين. فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة أطلس إنتل تقدم ترامب بنقطتين، وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة نيويورك تايمز/ سيينا كوليدج تعادل المرشحين بين الناخبين المحتملين.

ومن بين الجوانب المهمة التي يجب مراقبتها هو ما إذا كانت هاريس ستظهر ضعفاً أمام الناخبين العرب الأمريكيين في ديترويت وديربورن.

وكانت سياسات إدارة بايدن-هاريس تجاه إسرائيل وغزة مثيرة للانقسام بشدة في ولاية تضم أعلى تركيز للأمريكيين العرب في البلاد.

نيفادا

6 أصوات في المجمع الانتخابي/ تغلق صناديق الاقتراع عند الساعة 10 مساءً بالتوقيت الشرقي

قد تكون أصغر ساحات المعارك السبع، ولكنها قد تكون حاسمة اعتمادا على نتائج الانتخابات في أماكن أخرى.

ويتقدم ترامب بفارق 1.3 نقطة في متوسطات The Hill/DDHQ.

وغالبا ما يكون التصويت المبكر أمرا بالغ الأهمية في الولاية، ويبدو أن الجمهوريين المسجلين قد قضوا على الميزة التي كان الديمقراطيون يتمتعون بها قبل أربع سنوات.

وبشكل عام، تفوقت أصوات الناخبين الديمقراطيين على أصوات الجمهوريين بأربع نقاط مئوية عام 2020. وحتى يوم الإثنين، كان لدى الجمهوريين ميزة بأربع نقاط هذه المرة.

ومع ذلك، تتمتع هاريس بالقوة التنظيمية لاتحاد العاملين في مجال الطهي، فضلاً عن الآلة الديمقراطية التي أنشأها لأول مرة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الراحل هاري ريد (ديمقراطي من نيفادا).

كارولينا الشمالية

16 تصويتًا في الهيئة الانتخابية/ تغلق صناديق الاقتراع عند الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت الشرقي

هذه واحدة من أكثر ساحات المعارك إثارة للاهتمام لأن العلامات مختلطة للغاية.

من ناحية أخرى، كانت هذه هي الولاية الوحيدة من بين الولايات المتأرجحة التي فاز بها ترامب عام 2020، لذا فمن المؤكد أنه سيحظى بفرصة الفوز مرة أخرى. فهو يتقدم بفارق 1.4 نقطة في متوسط The Hill/DDHQ، وبفارق أقل قليلاً في متوسطات استطلاعات الرأي الأخرى.

ومن ناحية أخرى، حددت حملة ترامب أربعة أحداث في ولاية تار هيل خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الحملة – وهو قرار لا يعكس ثقة كبيرة.

وكان آخر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع كلية سيينا قد أظهر تقدم هاريس بثلاث نقاط بين الناخبين المحتملين، ما عزز آمال حملتها في قلب الولاية لصالحها لأول مرة منذ فاز بها الرئيس السابق أوباما عام 2008.

ومع ذلك، فإن أرقام التصويت المبكر تظهر انقساما أكثر توازنا بين الناخبين الديمقراطيين والجمهوريين مقارنة بما كان عليه الحال قبل أربع سنوات.

فهل يرجع ذلك إلى زيادة حماسة الحزب الجمهوري بشكل كبير، أم ببساطة لأن ترامب تخلى عن مقاومته السابقة للتصويت المبكر؟ لا أحد يعرف حقا.

بنسلفانيا

19 تصويتًا في المجمع الانتخابي/ تغلق صناديق الاقتراع عند الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي

وقد شهدت ولاية بنسلفانيا، وهي أكبر ساحات المعركة الانتخابية، العديد من التجمعات الانتخابية للمرشحين في الأيام الختامية، فضلاً عن مئات الملايين من الدولارات من الإعلانات التلفزيونية على مدار الحملة.

وبعد كل هذا، يبدو السباق أشبه برمي العملة في ولاية كينستون، حيث يتقدم ترامب بنصف نقطة فقط في متوسط The Hill/DDHQ. وفي FiveThirtyEight، يتقدم بعُشر نقطة فقط.

ومن بين مؤسسات استطلاع الرأي الأكثر احتراما في المرحلة الختامية، وضعت كلية إيمرسون ترامب في المقدمة بفارق نقطة واحدة، ووضعته شركة أطلس إنتل في المقدمة بنقطتين، وجعلت كلية سيينا السباق متعادلا.

بنسلفانيا هي ولاية أخرى حيث يشكل الجمهوريون جزءًا أكبر من التصويت المبكر مقارنة بما كان عليه الحال قبل أربع سنوات. تزعم حملة ترامب أن النساء لا يخرجن بالأعداد التي تطلبها هاريس التي تدعي حملتها الثقة فيها.

ويسكونسن

10 أصوات في المجمع الانتخابي/ تغلق صناديق الاقتراع عند الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي

تُعَد ولاية ويسكونسن واحدة من أقوى ساحات المعركة بالنسبة لهاريس، كما قد يكون متوقعا نظرا لأنها تشكل ما يسمى “الجدار الأزرق” إلى جانب بنسلفانيا وميشيغان. ولم ينجح أي جمهوري، باستثناء ترامب عام 2016، في الفوز بأي من هذه الولايات منذ ثمانينيات القرن العشرين في الانتخابات الرئاسية.

والسباق متعادل تمامًا في متوسطات The Hill/DDHQ، بينما تتقدم هاريس بفارق نقطة واحدة تقريبًا في كل من FiveThirtyEight ومع Nate Silver.

وستواجه هاريس مشكلة خطيرة للغاية إذا خسرت الولاية. لكن أعصاب الديمقراطيين ستتوتر لأن أداء ترامب تفوق على أرقام استطلاعات الرأي هنا بهامش كبير عامي 2016 و2020.