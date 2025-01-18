قبل ساعات من وقف النار.. منشورات إسرائيلية “تسخر” من آلام غزة- (صور)

غزة: ألقت طائرات الجيش الإسرائيلي، السبت، منشورات ورقية على مناطق بقطاع غزة، تضمنت رسائل دعائية ذات طابع “نفسي وساخر”، استعرضت فيها الدمار الذي خلفته الإبادة التي ارتكبتها بالقطاع على مدار 15 شهرا، قبيل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح الأحد.

وذكر الشهود أن المنشورات تضمنت رسومات وصورا لمنازل مدمرة، كتب على بعضها عبارات مثل: “هل بات النصر على الأبواب أم ليس بعد؟” في إشارة “تهكمية وساخرة” للوضع الميداني جراء الإبادة.

“حلل يا دويري” و “هل بات النصر على الأبواب؟”.. منشورات يلقيها الاحتلال على سكان غزة قبل يوم من وقف إطلاق النار#الجزيرة_مباشر #فلسطين #غزة pic.twitter.com/UxIPlyv4y5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 18, 2025

وفي منشور آخر، ظهرت عبارة “انتصار جديد للمقاومة” مرفقة برسومات تصور أطفالا وشيوخا ونساء يبكون فوق أنقاض منازل دمرتها إسرائيل خلال الحرب.

منشورات ألقاها الاحتلال على مخيم النصيرات#غزة_تنتصر pic.twitter.com/jU4USFWXqM — Lina Nsour (@LinaNsour0) January 18, 2025

والأربعاء، أعلنت الدوحة نجاح الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)