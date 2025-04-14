قبل مونديال الأندية.. أسد مغربي خامس يُثير إعجاب الأهلي

لندن- “القدس العربي”:

ترددت أنباء في وسائل الإعلام المصرية والمغربية، عن اقتراب جوهرة مغربية جديدة من الانتقال إلى صفوف عملاق كرة القدم الأفريقية النادي الأهلي، وذلك بتوصية من المدير الفني مارسيل كولر، الذي يسابق الزمن لحل إشكالية مركز الظهير الأيسر قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم للأندية بالنظام الموسع الجديد في فصل الصيف، وبناء عليه طلب الحصول على توقيع المدافع الأيسر لنادي الرجاء البيضاوي يوسف بلعمري.

ونقلت العديد من الصحف والمواقع الرياضية في مصر والمغرب، عن الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامجه اليومي المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، أن مدرب حامل لقب دوري أبطال أفريقيا آخر نسختين، وضع ظهير الرجاء البالغ من العمر 26 عاما، على رأس المطلوبين لإنهاء صداع النقص العددي الحاد في مركز الظهير الأيسر، والذي بلغ ذروته في أمسية السبت الماضي أمام الغريم المباشر الحديث بيراميدز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، وشهدت خروج المدافع الأيسر الأساسي يحيى عطية الله وبديله كريم الدبيس، بداعي الإصابة.

وعلم فايق من مصادره داخل القلعة الحمراء، أن المدرب الستيني، أثنى كثيرا على يوسف بلعمري، باعتباره الخيار الإستراتيجي المتاح في الوقت الحالي، كظهير أيسر يملك من الجودة ما يكفي لتعويض ابن جلدته عطية الله والدبيس في مونديال الأندية، أو على أقل تقدير بإمكانه رفع مستوى المنافسة وإعطاء الإضافة التي يبحث عنها كولر في هذا المركز، الذي تحول من سلاح ومصدر قوة للفريق في فترة قبل انتكاسة أسطورة النادي علي معلول العام الماضي، إلى نقطة ضعف ومصدر إزعاج كبيرين، حتى بعد استعارة يحيى من سوتشي الروسي لمدة موسم، حيث عانى الدولي المغربي من لعنة الإصابات، منهم واحدة على مستوى الوجه، على إثرها ابتعد عن الملاعب أكثر من شهرين.

وربط صاحب الانفراد بين الحالة البدنية لعطية الله والدبيس والعائد من الإصابة معلول، وبين الخطوة التالية في مفاوضات أو اهتمام مسؤولي الأهلي بمدافع الرجاء، مشيرا إلى أنه في حال تعقدت فرص اثنين منهم في اللحاق بالبعثة المسافرة إلى بلاد العم سام في يونيو / حزيران المقبل، ستبدأ مرحلة المفاوضات الرسمية لنقله إلى قلعة “مختار التتش” حتى لو على سبيل الإعارة لمدة موسم، وذلك من أجل الخروج من هذه الورطة قبل المشاركة في المونديال، حيث سيكون خامس مغربي ينضم إلى صفوف زعيم الأندية المصرية، بعد المصاب رضا سليم، وأشرف داري، ويحيى عطية الله، والوافد الجديد في الميركاتو الشتوي أشرف بن شرقي.

ومعروف أن المدرب كولر، يتعرض لتسونامي من الانتقادات اللاذعة في وسائل الإعلام المصرية وعالم “السوشيال ميديا”، بسبب التراجع الملموس في نتائج وأداء الفريق منذ الهزيمة أمام باتشوكا المكسيكي في مباراة نصف نهائي بطولة الإنتركونتينينتال أو ما تُعرف بكأس العالم للقارات للأندية، بسلسلة من العروض والنتائج التي لا تتماشى مع طموحات ومشجعي نادي القرن، آخرها الأداء الباهت أمام بيراميدز، ما ساهم بشكل أو بآخر في ارتفاع حدة الأصوات والآراء التي تضغط على الرئيس محمود الخطيب، من أجل إقالة المدرب في أقرب فرصة ممكنة، لكن الإدارة لم تتحرك حتى هذه اللحظة، خوفا من تبعات المغامرة قبل أيام من مواجهة الدابة السوداء صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وشهرين من الحدث الأهم في أمريكا.