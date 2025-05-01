قبل نهائي أبطال آسيا للنخبة .. عديد من الأرقام والحقائق

جدة: جاءت مواجهتا الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم موسم 2024 – 2025 على قدر التطلعات، حيث قدمتا مستويات مثيرة ومنافسة حماسية حتى اللحظات الأخيرة.

وتأهل الأهلي السعودي للمباراة النهائية عقب فوزه 3 / 1 على مواطنه الهلال بالمربع الذهبي للمسابقة، الذي شهد أيضا فوز كاوازاكي فرونتال الياباني 3 / 2 على النصر السعودي.

ومع اقتراب موعد النهائي المرتقب بعد غد السبت على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، بين الأهلي وكاوازاكي، استعرض الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم مجموعة من أبرز الأرقام والإحصاءات التي لفتت الأنظار خلال الدور قبل النهائي في المسابقة القارية.

وبلغ الأهلي نهائي البطولة للمرة الأولى منذ عام 2012، وكان الفريق السعودي قد وصل أيضا لنهائي بطولة الأندية الآسيوية موسم 1985 – 1986، لكنه حل وصيفا في المناسبتين.

من جانبه، أصبح كاوازاكي فرونتال خامس فريق ياباني يبلغ نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أوراوا ريد دايموندز، وجامبا أوساكا، وكاشيما أنتلرز، ويوكوهاما مارينوس.

في المقابل، ساهم النجم الجزائري رياض محرز في تسجيل الأهداف خلال ست مباريات متتالية في البطولة عقب تسجيله 6 أهداف وتقديمه 3 تمريرات حاسمة لزملائه، فيما ساهم زميله جالينو في خمس مباريات متتالية بواقع 3 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

أما أكيهيرو إيناجا فأصبح أكبر لاعب سنا يتمكن من التسجيل في قبل نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة منذ عام 2013، بعد تسجيله في مرمى النصر وهو بعمر 38 عاما و321 يوما.

وسجل فريق كاوازاكي فرونتال أقل نسبة استحواذ لفريق فائز في قبل النهائي بتاريخ البطولة، حيث بلغت نسبة امتلاكه الكرة 7ر25% فقط، ورغم ذلك، نجح الفريق الياباني في تسجيل 3 أهداف من أصل 5 تسديدات بين القائمين والعارضة.

من ناحيته، أحرز فراس البريكان الهدف الثالث للأهلي بعد 80 ثانية فقط من دخوله لأرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء، ومن أول لمسة له في المباراة، ليصبح هذا أسرع هدف يحرزه لاعب بديل للأهلي منذ أن سجل بدر الخميس هدفا في مرمى سيباهان الإيراني في أبريل/نيسان عام 2013، وذلك بعد 58 ثانية من دخوله المستطيل الأخضر.

للمباراة الرابعة هذا الموسم، سدد النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو ثماني كرات خلال مباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة، لكنه فشل في التسجيل منها للمرة الأولى.

أما فريق الهلال فقدم أسوأ أداء هجومي، حيث اكتفى الفريق الأزرق بأربع تسديدات فقط أمام الأهلي، وهو أقل عدد له في مباراة واحدة بالبطولة، والأسوأ منذ لقائه مع الأهلي المصري في كأس العالم للأندية عام 2022 بالإمارات العربية المتحدة، حيث سدد مرتين فقط تجاه مرمى منافسه.

(د ب أ)