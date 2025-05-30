قبل 22 شهرًا من الرئاسيات الفرنسية.. هل بدأت معركة “الترشح” بين لوبان وبارديلا داخل حزبهما؟

باريس- “القدس العربي”: خلال زيارة لها إلى كاليدونيا الجديدة، وجّهت مارين لوبان، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني” الفرنسي اليميني المتطرف، انتقادًا مبطنًا لجوردان بارديلا، رئيس الحزب ورئيس كتلته في البرلمان الأوروبي، حيث طلبت لوبان أن تُشارك في المشاورات المقبلة حول مستقبل الأرخبيل، والتي من المزمع أن ينظمها الرئيس إيمانويل ماكرون في شهر يونيو/حزيران.

تعتزم زعيمة الحزب اليميني أن تُسمع صوتها. وعند سؤالها عن مشاركة بارديلا في هذه المفاوضات، ضحكت لوبان قائلة: “لست متأكدة من أن جوردان، في هذه الحالة، على دراية بمشاكل كاليدونيا الجديدة. نحن نتقاسم مواهبنا، لنقل ذلك”.

💬 “Je ne suis pas sûre que Jordan connaisse très bien les problématiques de la Nouvelle-Calédonie” Marine Le Pen tacle Jordan Bardella lors de son déplacement à Nouméa pic.twitter.com/M7b2yLfU7L — BFMTV (@BFMTV) May 29, 2025

وقد وصلت هذه التصريحات إلى منطقة Gard الفرنسية، حيث كان جوردان بارديلا يقوم بزيارة، واضطر للرد قائلًا: “هي لم تقل إنني لا أعرف الملف، أنتم أخرجتم كلامها من سياقه”.

وأضاف: “مارين لوبان منخرطة في هذا الموضوع منذ وقت طويل، لكن أطمئنكم، أنا ملمّ تمامًا بملفات ما وراء البحار، وخاصة ما يتعلق بكاليدونيا الفرنسية”.

من جانبها، علّقت مارين لوبان قائلة: “تحاولون زرع الفتنة بيننا، لن تنجحوا. هناك تقاسم للأدوار بيني وبارديلا”.

Bas les masques… En creusant un peu, difficile de ne pas sentir qu’il y a de l’eau dans le gaz entre @MLP_officiel Pen et vous, @J_Bardella pic.twitter.com/Va7JJHrWUi — Reconquête85 (@reconquete85) May 30, 2025

ورغم محاولات القياديين في “حزب التجمع الوطني” تهدئة الأمور، إلا أن مصادر داخلية تشير إلى أن حملتين رئاسيتين تُحضّران بالتوازي.

يكشف بعض قادة الحزب خلف الكواليس، وفق وسائل إعلام فرنسية، عن أجواء أقل هدوءًا: “هناك من يحاول إزاحة مارين”، يقول أحدهم. ويضيف نائب آخر: “المعركة الداخلية بدأت بشكل خفي” من مقاعد البرلمان المجاورة. وفي كل الأحوال، يؤكد أحد مسؤولي الحزب أن هناك في هذه المرحلة حملتين رئاسيتين تتحضّران بالتوازي، كما ذكرت شبكة RMC الإخبارية.

ويبدو أن العلاقة بين مارين لوبان وجوردان بارديلا قد تغيرت، منذ الإعلان عن عدم أهلية زعيمة الحزب للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2027. فقد أُدينت باختلاس أموال عامة، حيث اعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو، بعدما تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا في الواقع يعملون لصالح الحزب. وأكد القضاة أن المتهمة كانت “في قلب نظام منظم”.

في الواقع، يُؤخذ على جوردان بارديلا أنه يقدم نفسه كثيرًا كـ “الخيار ب” أو “الخطة ب” رغم انتظار قرار مارين لوبان. ولا يخفي الشاب، البالغ من العمر 29 عامًا، طموحاته، ولا يخفي رغبته في رئاسة فرنسا، كما يظهر في صفحة كتابه الجديد.

على هامش زيارة لكاليدونيا الجديدة، أشارت مارين لوبان، التي من المقرر أن تُحاكم استئنافيًا في النصف الأول من عام 2026، أمام الصحافة إلى حصولها على “%40” من الأصوات في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 في كاليدونيا الجديدة، وإلى كونها “مرشحة” مرة أخرى في عام 2027.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة “إيفوب” مؤخرًا، أنه في حال ترشح رئيس حزب “التجمع الوطني” في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، يبدو أن جوردان بارديلا في موقع قوة وفقًا للاستطلاع.

وحده إدوار فيليب، رئيس الوزراء السابق، سيكون حتى الآن قادرًا على هزيمته في الجولة الثانية. أما وزير الداخلية الحالي، برونو روتايو، فهو بعيد جدًّا عن المنافسة.

لكن الاستطلاع ذاته أظهر أنه سواء كانت مارين لوبان أو جوردان بارديلا، الذي يُعتبر الآن مرشحًا محتملاً بديلاً بعد صدور حكم بعدم الأهلية ضد مرشحة الحزب الرئيسية، فإن كلا المرشحين المحتملين يحصدان، بحسب السيناريوهات المختلفة، ما بين 32 و35% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد حوالي 22 شهرًا.

أما في الجولة الثانية، فتتغير المعادلة قليلًا، حيث يُعتبر جوردان بارديلا الورقة الأقوى في حال مواجهة مع إدوار فيليب. فمارين لوبان، التي استأنفت حكم إدانتها، تحصد 48% من الأصوات في هذا السيناريو، مقابل 52% لرئيس الوزراء الأسبق. أما جوردان بارديلا، فسيكون متعادلًا مع رئيس حزب “آفاق” (أي إدوار فيليب).