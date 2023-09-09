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قبول ملف مترشح واحد لرئاسة اتحاد الكرة الجزائري

منذ 15 دقيقة

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الجزائر: أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم مساء الجمعة، عن قبول ملف مترشح واحد لجمعيته العمومية الانتخابية المقررة يوم 21 أيلول/سبتمبر 2023 .
وكشف الاتحاد في موقعه الرسمي أن اللجنة الانتخابية قبلت ملف المترشح وليد صادي، مع قائمته، فيما رفضت ملفي علي مزيان ايغيل، المدرب الوطني الأسبق، وعبد الكريم مدوار، رئيس رابطة دوري المحترفين، بدعوى عدم استيفائهما شروط الترشح. مثلما كان الأمر مع ملفي قدور ضيف، وعبد الكريم بن عايدة، اللذين لم يقدما أسماء قائمتيهما.
ويحق للمترشحين الذين تم رفض ملفاتهم الطعن في القرار اليوم السبت، ويوم غد الأحد، على أن يتم الإعلان النهائي عن قائمة المترشحين يوم 12 أيلول/سبتمبر الجاري.
يذكر أن الرئيس السابق للاتحاد الجزائري، جهيد زفيزف، كان استقال من منصبه منتصف تموز/يوليو الماضي، على خلفية فشله في كسب عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( كاف).
(د ب أ)

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