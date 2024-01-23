قبيلة بني صخر الأردنية لـ”شيخنا أبو عبيدة “: أنتم غربي النهر ونحن شرقه.. حنا معكم وجايينكم وباب الجهاد سيفتح- (تدوينة)

عمان- “القدس العربي”:

وجه أحد مشايخ قبيلة بني صخر الأردنية في محيط منطقتي عمان والبلقاء رسالة خاصة ونادرة لمن وصفه بـ”شيخنا وكبيرنا” الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” أبو عبيدة.

وخاطب الشيخ أبو سالم الصخري في شريط فيديو مصور أبو عبيدة مباشرة باسم قبيلة بني صخر وأحرار وشرفاء العشائر الأردنية، موضحا بأنه يتحدث من منطقة رجم الشامي والموقر في مضارب القبيلة.

وتميز خطاب الشيخ أبو سالم بعفوية ملموسة وخاطب أبو عبيدة بلهجة أهل البادية الأردنية قائلا: “شيخنا أبو عبيدة.. حنا معكم ولن نجلس بالمحرم مع الحريم والنساء مثل حكام وعلماء المسلمين”.

وأظهر الشيخ الصخري جملة تضامن مباشرة مع المقاومة الفلسطينية مستذكرا المأثور الديني بقوله “تحاربونهم غربي النهر ونحن شرق النهر”.

وأضاف: سيفتح باب الجهاد لنا بإذن الله رغم أنوف كل الطغاة.

وشرح الشيخ مضيفا.. باسم أحرار الأردن نخاطبكم ونقول “نحن جايينكم بإذن الله”.

وكانت خطابات ومداخلات أبو عبيدة قد توقفت بطلب من السلطات وعدة شخصيات أردنية عن توجيه خطاب مباشر لأبناء عشائر الأردن وبقرار من قيادة حماس لكن خطاب الشيخ أبو سالم أعاد تذكير جميع الأطراف بحجم التضامن في عمق الشعب الأردني وعشائره وقبائله مع خطاب وأعمال المقاومة الفلسطينية.

وبالتزامن نشر الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي أكبر أحزاب المعارضة في الأردن تصريحا مقتضبا بعد ظهر الثلاثاء يعلق فيه على ما وصفته الصحافة الإسرائيلية باليوم الأصعب للجيش الإسرائيلي.

وقال الشيخ مراد العضايلة وهو قيادي بارز في الحركة الإسلامية إن اليوم الأصعب على القتلة والمجرمين لم يأت بعد، وتعهد بأن لعنة غزة ودماء أطفالها ستطارد حتما كل متخاذل.

#اليوم_الأصعب اليوم الأصعب لم يأت بعد،،، ففي كل يوم تتأخر فيه الحرب سيكون الذي قبله أهون على الكيان وداعميه، فاسرائيل جيش له "دولة" وإذا تفكك الجيش وعجز تفككت "الدولة"، ونتنياهو يقامر بتفكك "الدولة" باستمرار الحرب من أجل الحفاظ على بقاءه في السلطة. وكل يوم أصعب من سابقه… — المهندس مراد العضايلة (@muradadaileh) January 23, 2024

ولم يتقدم العضايلة بتوضيحات أو تفاصيل لكنه قال إن الأيام الصعبة في قطاع غزة على جيش إسرائيل قادمة في الطريق.

وفي السياق نفسه على مستوى العمل الاجتماعي والشعبي الأردني كان الملتقى الوطني لدعم المقاومة قد دعا للتظاهر صباح الثلاثاء أمام مقر السفارة المصرية في عمان العاصمة بهدف التذكير بكسر الحصار والتنديد بدور الحكومة المصرية في تثبيت أركان الحصار أثناء العدوان والاستهداف العسكري الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة.