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قبيلة بني صخر الأردنية لـ”شيخنا أبو عبيدة “: أنتم غربي النهر ونحن شرقه.. حنا معكم وجايينكم وباب الجهاد سيفتح- (تدوينة)

منذ 51 دقيقة

أردنيون يتظاهرون في العاصمة عمان لدعم الفلسطينيين في غزة

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عمان- “القدس العربي”:

وجه أحد مشايخ قبيلة بني صخر الأردنية في محيط منطقتي عمان والبلقاء رسالة خاصة ونادرة لمن وصفه بـ”شيخنا وكبيرنا” الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” أبو عبيدة.

وخاطب الشيخ أبو سالم الصخري في شريط فيديو مصور أبو عبيدة مباشرة باسم قبيلة بني صخر وأحرار وشرفاء العشائر الأردنية، موضحا بأنه يتحدث من منطقة رجم الشامي والموقر في مضارب القبيلة.

وتميز خطاب الشيخ أبو سالم بعفوية ملموسة وخاطب أبو عبيدة بلهجة أهل البادية الأردنية قائلا: “شيخنا أبو عبيدة.. حنا معكم ولن نجلس بالمحرم مع الحريم والنساء مثل حكام وعلماء المسلمين”.

وأظهر الشيخ الصخري جملة تضامن مباشرة مع المقاومة الفلسطينية مستذكرا المأثور الديني بقوله “تحاربونهم غربي النهر ونحن شرق النهر”.

وأضاف: سيفتح باب الجهاد لنا بإذن الله رغم أنوف كل الطغاة.

وشرح الشيخ مضيفا.. باسم أحرار الأردن نخاطبكم ونقول “نحن جايينكم بإذن الله”.

وكانت خطابات ومداخلات أبو عبيدة قد توقفت بطلب من السلطات وعدة شخصيات أردنية عن توجيه خطاب مباشر لأبناء عشائر الأردن وبقرار من قيادة حماس لكن خطاب الشيخ أبو سالم أعاد تذكير جميع الأطراف بحجم التضامن في عمق الشعب الأردني وعشائره وقبائله مع خطاب وأعمال المقاومة الفلسطينية.

وبالتزامن نشر الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي أكبر أحزاب المعارضة في الأردن تصريحا مقتضبا بعد ظهر الثلاثاء يعلق فيه على ما وصفته الصحافة الإسرائيلية باليوم الأصعب للجيش الإسرائيلي.

وقال الشيخ مراد العضايلة وهو قيادي بارز في الحركة الإسلامية إن اليوم الأصعب على القتلة والمجرمين لم يأت بعد، وتعهد  بأن لعنة غزة ودماء أطفالها ستطارد حتما كل متخاذل.

ولم يتقدم العضايلة بتوضيحات أو تفاصيل لكنه قال إن الأيام الصعبة في قطاع غزة على جيش إسرائيل قادمة في الطريق.

وفي السياق نفسه على مستوى العمل الاجتماعي والشعبي الأردني كان الملتقى الوطني لدعم المقاومة قد دعا للتظاهر صباح الثلاثاء أمام مقر السفارة المصرية في عمان العاصمة بهدف التذكير بكسر الحصار والتنديد بدور الحكومة المصرية في تثبيت أركان الحصار أثناء العدوان والاستهداف العسكري الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة.

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