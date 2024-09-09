قبيلة منفذ عملية الكرامة: ما حصل هو نتيجة “الأعمال الشيطانية” لنتنياهو

عمان: قالت قبيلة الحويطات الأردنية، الإثنين، إن ما حدث على معبر الكرامة هو نتيجة “الأعمال الشيطانية” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، واعتبرته “ردة فعل طبيعية”.

جاء ذلك في بيان أصدرته القبيلة التي ينتمي إليها منفذ عملية إطلاق النار ماهر الجازي، التي وقعت الأحد، وأسفرت عن مقتل ثلاث إسرائيليين.

وأضافت: “الشهيد البطل ماهر كما يعرفه الجميع، كان إنسانا محبا لبلده ووطنه، دمث الأخلاق نقي السريرة، لا تربطه أي صلة مع أي حزب أو تيار داخل الوطن وخارجه وليس لديه أي انتماءات سياسية أو حزبية.. بل هو الجندي المخلص لوطنه وقيادته حيث أفنى زهرة شبابه في القوات المسلحة الباسلة جنديا من جنود الوطن المخلصين”.

وتابعت: “إن ما قام به ابننا هو ردة فعل طبيعية لإنسان غيور على دينه ووطنه وعروبته تجاه الجرائم المتواصلة التي يقوم بها المحتل الغاصب ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة ما يجري في غزة من قتل وتشريد وإبادة”.

واستدركت القبيلة أن “دم ابننا الشهيد ليس أغلى من دماء أبناء شعبنا الفلسطيني، ولن يكون شهيدنا هو آخر الشهداء، وليعلم الجميع أن قبيلة الحويطات وعلى مر التاريخ كانت ولا زالت السد المنيع الحاضر بصف الوطن وقيادته، مدافعة عنه مناصرة لقضايا أمتنا العربية والإسلامية شأنها شأن كافة قبائل وعشائر الأردن الحبيب”.

وأوضحت أن “ما حصل على معبر الكرامة هو نتيجة الأعمال الشيطانية والمجازر التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وحكومته الحالية تجاه أبناء فلسطين كافة، وغزة تحديدا، والتي لا يقبلها إنسان ولا يتصورها عقل”.

وشددت على أن “المسؤولية الكاملة لما حدث تقع على عاتق نتنياهو، وأنه هو المسؤول الأول والأخير عما جرى”.

وبينت أن “قبيلة الحويطات وعلى امتداد رقعة الوطن تؤكد بأنها كما كانت دوما باقية على العهد مع الأمة قلبا وقالبا والسيف الضارب ضد المؤامرات التي تحاك ضد الوطن”.

(الأناضول)