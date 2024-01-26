قبيل جلسة محكمة العدل الدولية.. بلينكن يهاتف وزيرة خارجية جنوب إفريقيا

أنقرة: أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا مع نظيرته في جنوب إفريقيا ناليدي باندور، قبل ساعات من جلسة تعقدها محكمة العدل الدولية للإعلان عن قرارها في دعوى “إبادة جماعة” رفعتها بريتوريا ضد إسرائيل.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته الجمعة، إن بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع باندور، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون، بجنوب إفريقيا.

وذكر البيان أن الجانبين “بحثا الوضع في قطاع غزة” الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، “بما في ذلك حماية المدنيين، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والجهود المبذولة لتحقيق السلام الدائم، فضلا عن العلاقات الثنائية بين بلديهما”.

ولم يتضمن البيان معلومات عن الجلسة التي ستعقدها محكمة العدل الدولية ظهر الجمعة للإعلان عن قرارها بشأن طلب اتخاذ تدابير احترازية، في دعوى “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

ومن المنتظر أن تمثل ناليدي باندور بلادها في جلسة المحكمة اليوم، وهي معروفة بتصريحات حادة ضد إسرائيل، وسبق أن دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى اعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باعتباره مسؤولا عن قتل النساء والشيوخ والأطفال في فلسطين.

(الأناضول)