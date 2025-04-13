قتلتهم إسرائيل.. هولنديون يحيون ذكرى آلاف الأطفال الفلسطينيين

ليدن: شهدت مدينة ليدن الهولندية، الأحد، فعالية لإحياء ذكرى آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء هجمات إسرائيل على قطاع غزة.

وجرت الفعالية في ساحة “بيستنبارك”، تحت إشراف مؤسسة “ازرع شجرة زيتون” الهولندية.

ولجذب الانتباه إلى الضحايا، وضع منظمو الفعالية آلاف الأحذية الخاصة بالأطفال في الساحة، ثم رددوا أسماءهم وأعمارهم عند استشهادهم.

كما وزع متطوعون منشورات على المارة توضح ما يحدث في غزة، وقدموا لهم معلومات لزيادة الوعي حيال الأوضاع هناك.

وقالت إيستر فان دير موست، مديرة مؤسسة “ازرع شجرة زيتون” إن فعالية اليوم تعتبر الحادية عشرة من نوعها.

وأوضحت فان دير موست، أن الفعالية مخصصة للأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في هجمات إسرائيل على غزة.

وتابعت: “نحن هنا لتسليط الضوء على حقيقة تعرض الفلسطينيين للقتل في غزة منذ 18 شهرا”.

وأضافت فان دير موست: “كل يوم يموت المزيد من الأطفال الفلسطينيين، ويفقدون أطرافهم، ومنازلهم، وآباءهم، وكل ما لديهم”.

وشددت على ضرورة وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)