قتلت فرحتهم.. إسرائيل تدمر مبنى قناة أطفال بقصف على ضاحية بيروت

بيروت: قصف الجيش الإسرائيلي، الخميس، قناة تلفزيونية متخصصة ببرامج الأطفال في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى تدميرها.

وقال رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في البرلمان اللبناني إبراهيم الموسوي في بيان، إن القصف الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية، أدى الى تدمير مبنى قناة “طه” المتخصصة في برامج الأطفال.

وأكد الموسوي أن “قوات الاحتلال (الإسرائيلي) توغل في إجرامها المتمادي ضد الأصوات الإعلامية الحرة من مؤسسات ووكالات وقنوات وأفراد، وبلغت عدوانيتها حدا جديدا باستهداف قناة طه، المتخصصة في برامج الأطفال”.

واعتبر أن “جريمة استهداف هذه المؤسسة الإعلامية من قبل العدو (الإسرائيلي) تأتي لتستكمل سلسلة اعتداءاته الإجرامية ضد الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية (…) وهذا ما يستدعي تحركا فوريا وإجراءات قانونية وعقابية عاجلة وإحالة المسؤولين عن هذه الجرائم الى المحاكم الدولية المختصة”.

وفي هذا السياق، أدان “حزب الله” في بيان “استهداف العدو مبنى قناة طه للأطفال وتدميره، في محاولة لطمس الصوت الذي يسعى لإدخال البهجة إلى قلوب الأطفال الأبرياء ورسم البسمة على وجوههم”.

وأضاف البيان أن “ما أقدم عليه العدو باستهداف قناة متخصصة في برامج الأطفال، انتهاك سافر لكل المواثيق الدولية والشرائع السماوية التي تضمن للطفل حقه في الحياة والتعليم والأمان”.

ومنذ يومين، يكثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، تزامناً مع محاولات للتقدم البري نحو مناطق أكثر عمقاً في جنوب لبنان، وسط مواجهات مسلحة مع مقاتلي “حزب الله” الذين يتصدون لتلك المحاولات.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 147 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و365 شهيدا و14 ألفا و344 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الأربعاء.

(الأناضول)