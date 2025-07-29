قتلى بينهم شرطي في إطلاق نار داخل ناطحة سحاب بوسط منهاتن

نيويورك- “القدس العربي”: أعلنت السلطات الأمريكية مساء الإثنين عن وقوع حادث إطلاق نار داخل ناطحة سحاب في منطقة ميدتاون منهاتن، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أفادت به شبكة دبليو بي آي إكس.

وقالت مصادر إن شخصين، أحدهما ضابط شرطة في مدينة نيويورك، قُتلا في بهو مبنى “بلاكستون” الذي يضم بعضًا من أكبر المؤسسات المالية في البلاد إضافة إلى مكاتب دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

وأكدت مصادر لـ “دبليو بي آي إكس” أن الشرطي – الذي كان خارج أوقات عمله – إضافة إلى مدنيين اثنين، لقوا مصرعهم في الهجوم.

وبدأت عملية إخلاء المبنى عند الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، فيما أعلن العمدة إريك آدامز عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا) عند الساعة 7:13 مساءً أن تحقيقًا في “حادث إطلاق نار نشط” جارٍ في مانهاتن.

وفي وقت لاحق، أكدت مفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش على “إكس” أنه “تمت السيطرة على الموقف، وتم تحييد المسلّح المنفرد”، في إشارة إلى مقتله.

ودعت شرطة نيويورك المارة إلى الابتعاد عن محيط الشارع 52 الشرقي بين شارعي بارك أفينيو وليكزينغتون أفينيو، في ظل استمرار التواجد الأمني المكثف.

وأفاد مصدر في خدمات الطوارئ الطبية (EMS) بأن أحد المصابين نُقل إلى المستشفى بحالة توقّف قلبي.