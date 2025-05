قتلى في تحطم طائرة صغيرة في كاليفورنيا- (فيديو)

واشنطن: قضى العديد من الاشخاص الخميس في تحطم طائرة خاصة صغيرة على مجمع سكني عسكري في سان دييغو بكاليفورنيا في غرب الولايات المتحدة، وفق السلطات المحلية.

وقتل عدد من الأشخاص واندلع حريق ضخم أتى على سيارات ومنازل، بحسب ما اعلن مسؤولون الخميس.

وتحطمت الطائرة قرابة الساعة 3:45 صباحا بالتوقيت المحلي وفقا لإدارة الطيران الفدرالية.

ووقع الحادث في حي مورفي كانيون، وهي منطقة مليئة بالمنازل ذات الارتفاع المنخفض ومعروفة كواحد من أكبر المجمعات السكنية العسكرية في العالم.

واندلعت النيران في سيارات متوقفة وتضررت أكثر من عشرة منازل أو دُمرت.

وقال دان ايدي من دائرة الاطفاء في سان دييغو “هناك أكثر من حالة وفاة حتى الآن لكننا ننتظر الحصول على الأرقام المسجلة على متن الطائرة نفسها”. وأضاف أنه “بمعجزة” لم يبلغ عن أي وفيات أو إصابات خطيرة بين السكان.

وأوضح أن الطائرة من طراز سيسنا 550 انطلقت من الغرب الأوسط.

وتحطمت الطائرة التي تتسع لما بين 8 و10 أشخاص بالقرب من مطار مونتغمري-جيبس.

وتواصل فرق الطوارئ البحث بين الأنقاض بمساعدة طائرات مسيّرة.

كما تضرر خط كهرباء ويعمل المحققون على تحديد ما إذا كان أحد عوامل وقوع الحادث.

وقدم عمدة سان دييغو تود غلوريا تعازيه بالضحايا، وأشاد بسرعة استجابة فرق الاغاثة.

BREAKING: A plane had just crashed into a neighbourhood in San Diego setting 15 homes on fire.

Is this normal? pic.twitter.com/kHnuMrErzp

— Brian Krassenstein (@krassenstein) May 22, 2025