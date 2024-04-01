قتلى وجرحى في اشتباكات بمدينة الفاشر غربي السودان

بورتسودان: أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الاثنين، مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين؛ جراء اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” شبه العسكرية في مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور (غرب).

وأفادت المنظمة (تابعة للأمم المتحدة)، في بيان، بأن “الاشتباكات تجددت (السبت) بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر ومواقع مختلفة شمالي دارفور”.

وأضافت أن “الجيش نفذ غارات جوية استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع، ونتيجة لأعمال العنف، أفادت تقارير بمقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في الفاشر”.

كما قالت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، في بيان الاثنين، إن طيران الجيش “شن عمليات قصف جوي في مدن الفاشر وكبكابية وكتم (بالولاية)؛ أوقعت عددا كبيرا من القتلى والجرحى بين المدنيين العزل (دون تحديد عدد)”.

وأعربت التنسيقية، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، عن “استنكار شديد للقصف الجوي الذي يستهدف المدنيين منذ اندلاع الحرب؛ وطالبت بالتوقف فورا عن استهداف المدنيين بالغارات الجوية والقصف المدفعي”.

وجددت “تقدم” دعوتها “الأطراف المتقاتلة” إلى “التوجه صوب الحلول السلمية، لتجنيب بلادنا ويلات الحرب”، وفق البيان.

وحتى الساعة 13:50 “ت.غ” لم يصدر تعقيب من الجيش ولا “الدعم السريع” بشأن ما ورد في بياني منظمة الهجرة الدولية وتنسيقية “تقدم”.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش و”الدعم السريع” حربا خلّفت حوالي 13 ألفا و900 قتيل ونحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

(الأناضول)