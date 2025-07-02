قتلى وجرحى في انفجار شاحنة وقود وسط سوريا- (فيديو)

دمشق: لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون في انفجار شاحنة نقل قود وانفجارات متتالية في محافظة إدلب ، وسط سوريا،اليوم الأربعاء.

وقال مصدر طبي في مشفى حماة الوطني لوكالة الأنباء الألمانية وصل إلى المشفى 7 جثث محترقة وعدد من الجرحى، بعضهم جروحهم خطيرة ، وتم نقل عدد من الجرحى إلى مشافي أخرى للعلاج”.

وقال حسن عبد الله من بلدة جبرين لـ(د ب أ) “لم يعرف سبب الانفجار لكنه خلف دمارا واسعا في المباني المجاورة وأن فرق الإنقاذ تقوم برفع انقاض المباني التي دمرت وأعداد القتلى والجرحى بالعشرات منهم من احترق بشكل مباشر أو نتيجة انهيار المباني”.

وفي محافظة إدلب قالت مصادر محلية لـ(د ب أ) أن أكثر من 10 انفجارات وقعت قرب بلدة الفوعة على طريق كفريا في موقع عسكري وأن الانفجارات المتتالية تشير إلى وجود ذخيرة وصواربخ وسط حذر عناصر الخوذ البيضاء بالتعامل مع الحريق”.

(د ب أ)