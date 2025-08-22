منوعات | أبيض و أسود

أمريكا.. مقتل 5 ركاب وإصابة آخرين بحادث تحطم حافلة سياحية في نيويورك- (فيديوهات)

22 - أغسطس - 2025

بيمبروك، نيويورك: أعلنت السلطات الأمريكية مقتل خمسة ركاب وإصابة آخرين جراء حادث تحطم حافلة سياحية عائدة إلى مدينة نيويورك من شلالات نياغرا وعلى متنها 54 راكبا يوم الجمعة على طريق سريع بين الولايات.

ويبدو أن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها على الطريق السريع 90 بالقرب من بيمبروك، على بعد حوالي 25 ميلا (40 كيلومترا) شرق بافلو. وتطاير ركاب الحافلة بعد تحطم نوافذها.

وقال جيمس أوكالاهان، المتحدث باسم شرطة ولاية نيويورك: “في الوقت الحالي، لدينا العديد من الوفيات، والعديد من الركاب المحاصرين، والعديد من المصابين”.

وأوضح أوكالاهان أن معظم الركاب من الهنود والصينيين والفلبينيين.

وقال أوكالاهان إن “السائق على قيد الحياة وبصحة جيدة ونحن نعمل معه. نعتقد أن لدينا فكرة جيدة عما حدث، ولماذا فقد السيطرة على الحافلة”.

وقالت خدمة “ميرسي فلايت” للنقل الطبي الجوي إن المروحيات الثلاث التابعة لها وثلاث أخرى من خدمات أخرى نقلت المصابين من موقع الحادث. وقالت المستشفيات في المنطقة إنها قامت بتقييم أو علاج أكثر من 40 شخصا. وتتراوح الإصابات من صدمات في الرأس إلى كسور في الذراعين والساقين.

وقال الدكتور جيفري بروير رئيس الجراحة بمركز إيري الطبي في بفالو إنه تم إجراء جراحة لشخصين في المركز ويتوقع شفاؤهما.

وأضاف أوكالاهان “إنها حافلة سياحية كاملة الحجم. هناك أضرار كثيرة. أفترض أن معظم الناس في الحافلة لم يضعوا أحزمة الأمان، وهذا هو السبب في تطاير الكثير من الأشخاص من الحافلة”.

(رويترز)

