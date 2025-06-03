قتلى وجرحى في زلزال بقوة 5,8 درجات ضرب قبالة سواحل مرمريس في تركيا

إسطنبول: قتلت فتاة وأصيب 69 شخصا بجروح في زلزال بلغت قوته 5,8 قبالة سواحل مرمريس في جنوب غرب تركيا على ما أعلن الاثنين وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا.

وأوضح الوزير أن “مراهقة تبلغ الرابعة عشرة نقلت إلى المستشفى إثر نوبة ذعر لكنها للأسف فارقت الحياة”. وحدد مركز الهزة على عمق 68 كيلومترا.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ إن مركز الزلزال كان في البحر المتوسط ووقع في الساعة 02:17 فجرا. وشعر به سكان مناطق مجاورة، بما في ذلك جزيرة رودس اليونانية، حيث أيقظ الكثيرين من نومهم، حسبما أفادت قناة (إن تي في) التركية.

وتقع تركيا فوق خطوط صدع رئيسية، وتشهد زلازل بشكل متكرر.

وفي عام 2023، أسفر زلزال بقوة 7,8 درجة عن مقتل أكثر من 35 ألف شخص في تركيا، كما دمر أو ألحق أضرارا بمئات الآلاف من المباني في 11 ولاية جنوبية وجنوبية شرقية. كما قتل نحو ستة آلاف شخص في الأجزاء الشمالية من سوريا المجاورة.

(وكالات)