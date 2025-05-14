قتلى وجرحى في قصف لـ«الدعم السريع» شمال كردفان ودمار أبنية

الخرطوم ـ «القدس العربي»: قُتل 4 سودانيين وأصيب 8 آخرون، أمس الأربعاء، جراء قصف مدفعي نفذته قوات «الدعم السريع» على الأحياء الشمالية لمدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، كما وقع تدمير واسع في عدد من المباني السكنية، وفق ما أعلنت شبكة أطباء السودان. وأدانت الشبكة استهداف «الدعم» الأحياء السكنية ومناطق تجمعات المدنيين في مدينة الأبيض، معتبرة ذلك، انتهاكا واضحا للقوانين الإنسانية والدولية.

وقالت إن عمليات القصف المدفعي لا تستهدف سوى الأحياء السكنية مما تسببت في ارتفاع عدد ضحايا القصف في مدينة الأبيض، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط بصورة جادة على قيادة الدعم السريع وداعميها لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين.

وشددت على ضرورة إلزام «الدعم» بوقف القصف المدفعي الموجه ضد المدنيين العزل، مشيرة إلى أنها ظلت تمارسه في كل من دارفور وكردفان والخرطوم.

وطالبت كذلك بوقف استهداف البنية التحتية والمرافق المدنية ورفع الحصار المضروب على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور منذ مايو/ أيار الماضي، حيث تتعرض المدينة لعمليات قصف مدفعي مكثف أودت بحياة أعداد كبيرة من المدنيين.

بالتزامن أعلنت تنسيقية «دينكا أبيي» عن تعرض منطقة أبيي جنوب البلاد إلى اعتداءات متكررة لقوات «الدعم»، استهدفت المدنيين في المنطقة خلال الأيام الماضية.

وأكدت مقتل عدد من المواطنين في المنطقة، متهمة القوات الأممية الأفريقية المشتركة المكلفة بحماية أبيي (يونسفا) بالتواطؤ مع «الدعم السريع».

حاكم دارفور: كبّدنا قوات «حميدتي» خسائر غرب كردفان

وحملت «الدعم» وقوات (يونسفا) المسؤولية عن جميع الانتهاكات، مطالبة بالتحرك العاجل للمجتمع الإقليمي والدولي، وإدانة هذه الجرائم الخطيرة.

ودعت الحكومة إلى سحب وإلغاء التفويض الذي تم بموجبه نشر قوات (يونسفا) في المنطقة، متهمة إياها بعدم الحياد والفشل في حماية المنطقة والمدنيين.

وفي 27 يونيو/ حزيران 2011، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بتأسيس بعثة القوة الأممية الأفريقية المشتركة المكلفة بحماية أبيي (يونسفا) بعد انفصال دولة جنوب السودان، وكلفت العملية بمراقبة الحدود الملتهبة بين الشمال والجنوب وقتها وتسهيل وصول المساعدات الانسانية، كما خوِلَت لها سلطة استخدام القوة في حماية المدنيين والعاملين في المجالات الانسانية في أبيي.

وأسست مهمة القوة الأمنية المؤقتة في أبيي بعد اتفاقية أديس أبابا بين حكومة السودان وحركة جيش تحرير السودان، والتي بموجبها تم تجريد منطقة أبيي من السلاح والسماح للقوات الإثيوبية، بمراقبة المنطقة.

إلى ذلك، قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إن قوات «الدعم السريع» تكبدت خسائر فادحة خلال محاولتها تنفيذ هجوم جديد على مدينة الخوي غرب كردفان.

وأوضح أن آخر احتياط لقوات «الدعم السريع» في غرب كردفان هاجم قوات الجيش والقوة المشتركة للحركات المسلحة المساندة له، في مدينة الخوي في محاولة جديدة لاسترداد المدينة، مضيفا: «لقد لقنتهم قواتنا درسا ولم يبق منهم أحد لينسى أو يتذكر».

والأحد، استعاد الجيش السوداني مدينة الخوي غرب كردفان ومدينة أم صميمة شمال كردفان، وتمثل هذه المدن امتدادا لممر إمداد «الدعم السريع» من إقليم دارفور عبر ولايات كردفان وولايات الوسط الأخرى، وصولا إلى العاصمة الخرطوم.

وبعدها توالت هجمات «الدعم السريع» على المدينة، حيث أكدت مصادر عسكرية احتدام المعارك العنيفة لأيام متتالية، انتهت بمعركة الأربعاء التي وصفتها بـ«الفاصلة».