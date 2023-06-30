قتلى وجرحى من الحوثيين في قتال مع قوات المجلس الانتقالي جنوبي اليمن

صنعاء: سقط قتلى وجرحى من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الجمعة، بمواجهات مع قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.

وقالت “القوات المسلحة الجنوبية” التابعة للمجلس الانتقالي، في بيان، “إن مجاميع من عناصر الحوثي حاولت تنفيذ عملية تسلل باتجاه مواقع شعب أحمد وحبيل ناجي والساحلة بمديرية الحشاء في محافظة الضالع”.

وأضاف البيان أنه “تم استهداف هذه العناصر المهاجمة بمواجهات مباشرة أثناء وصولها إلى دائرة الاشتباك، ما أسفر عن سقوط العديد من عناصر الحوثي بين قتيل وجريح”.

وتابع البيان” حاولت المليشيات الحوثية شن عملية قصف بمقذوفات الهاون وأسلحة متوسطة بغية إخراج عناصرها، إلا أنه سرعان ماتم إخمادها بعد استهداف مصادرها بأسلحة مناسبة”.

تأتي هذه المواجهات ، رغم استمرار حالة التهدئة العسكرية في عدة جبهات باليمن، وسط مساع دولية وأممية مستمرة لحل أزمة البلاد المستمرة منذ نحو تسع سنوات.

(د ب أ)





