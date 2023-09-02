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قتل دبّة مهددة بالانقراض في إيطاليا يثير غضبا- (صورة وفيديو)

منذ ساعتين

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روما: قُتلت دبّة بنّية مهددة بالانقراض برصاص رجل قرب سان بينيديتو دي مارسي في أبروتسو (وسط إيطاليا)، في حادث دانه ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الحيوان.

وكانت “أمارينا” التي غالبا ما يتم تصويرها وهي تتنزّه مع صغارها، واحدة من الدببة البنية الأكثر شعبية في حديقة أبروتسو الوطنية.

وحدّدت هوية الرجل الذي أطلق النار على الدبة، وفق إدارة الحديقة التي دانت “الحادث الخطير للغاية”.

وقال هذا الرجل البالغ 56 عاما للشرطة إنه أطلق النار بدافع الخوف عندما دخلت “أمارينا” أرضه قرب بلدة سان بينيديتو دي مارسي، خارج منطقة الحديقة.

وأوضحت إدارة الحديقة أن أمارينا “لم تتسبب بأي مشكلة للبشر على الإطلاق” و”لا شيء يبرر” إطلاق النار عليها.

وكانت هذه الدبة واحدة من بين 60 دبا بنيا في الحديقة الوطنية، ويجري البحث حاليا عن شبلَيها.

وقال رئيس منطقة أبروتسو ماركو مارسيليو، إنه “من غير المفهوم” أن يُقتل هذا الحيوان الذي لم يكن يشكّل أي خطر.

وأكدت منظمة الصندوق العالمي لحماية الطبيعة في إيطاليا في بيان أن نفوق أمارينا “يمثل ضربة قوية تقلل من فرص بقاء هذه الدببة” المهددة بالانقراض، مشيرة إلى أنها تدرس إقامة دعوى مدنية على مطلق النار.

(أ ف ب)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    سبتمبر 2, 2023 الساعة 9:13 ص

    هه قتل الإنسان مباح وقتل الحيوان غير مباح، عجبا والله عجبا كيف يفكرون 🤔😏✋

    رد

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