قتل دبّة مهددة بالانقراض في إيطاليا يثير غضبا- (صورة وفيديو)

روما: قُتلت دبّة بنّية مهددة بالانقراض برصاص رجل قرب سان بينيديتو دي مارسي في أبروتسو (وسط إيطاليا)، في حادث دانه ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الحيوان.

وكانت “أمارينا” التي غالبا ما يتم تصويرها وهي تتنزّه مع صغارها، واحدة من الدببة البنية الأكثر شعبية في حديقة أبروتسو الوطنية.

وحدّدت هوية الرجل الذي أطلق النار على الدبة، وفق إدارة الحديقة التي دانت “الحادث الخطير للغاية”.

وقال هذا الرجل البالغ 56 عاما للشرطة إنه أطلق النار بدافع الخوف عندما دخلت “أمارينا” أرضه قرب بلدة سان بينيديتو دي مارسي، خارج منطقة الحديقة.

Italian politicians and #wildlife experts condemned Friday the shooting dead of a rare brown bear, as a search was underway for her two cubs.

Amarena was one of the most popular of the Marsican brown bears in the Abruzzo National Park in central #Italy, often pictured in and… pic.twitter.com/NKL67JcnLu — KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) September 1, 2023

وأوضحت إدارة الحديقة أن أمارينا “لم تتسبب بأي مشكلة للبشر على الإطلاق” و”لا شيء يبرر” إطلاق النار عليها.

وكانت هذه الدبة واحدة من بين 60 دبا بنيا في الحديقة الوطنية، ويجري البحث حاليا عن شبلَيها.

وقال رئيس منطقة أبروتسو ماركو مارسيليو، إنه “من غير المفهوم” أن يُقتل هذا الحيوان الذي لم يكن يشكّل أي خطر.

وأكدت منظمة الصندوق العالمي لحماية الطبيعة في إيطاليا في بيان أن نفوق أمارينا “يمثل ضربة قوية تقلل من فرص بقاء هذه الدببة” المهددة بالانقراض، مشيرة إلى أنها تدرس إقامة دعوى مدنية على مطلق النار.

(أ ف ب)