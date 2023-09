قتل دبّة مهددة بالانقراض في إيطاليا يثير غضبا- (صورة وفيديو)

روما: قُتلت دبّة بنّية مهددة بالانقراض برصاص رجل قرب سان بينيديتو دي مارسي في أبروتسو (وسط إيطاليا)، في حادث دانه ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الحيوان.

وكانت “أمارينا” التي غالبا ما يتم تصويرها وهي تتنزّه مع صغارها، واحدة من الدببة البنية الأكثر شعبية في حديقة أبروتسو الوطنية.

وحدّدت هوية الرجل الذي أطلق النار على الدبة، وفق إدارة الحديقة التي دانت “الحادث الخطير للغاية”.

وقال هذا الرجل البالغ 56 عاما للشرطة إنه أطلق النار بدافع الخوف عندما دخلت “أمارينا” أرضه قرب بلدة سان بينيديتو دي مارسي، خارج منطقة الحديقة.

