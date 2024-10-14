قتل فيها 4 جنود.. غالانت يزور قاعدة عسكرية ضربها “حزب الله”

قوات الاحتلال في موقع غارة بطائرة مسيّرة بالقرب من مستوطنة بنيامينا

القدس المحتلة: زار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، قاعدة تدريب لواء “غولاني” في مستوطنة بنيامينا بقضاء حيفا التي ضربتها مساء الأحد طائرة مسيّرة أطلقها “حزب الله” من لبنان.

وفيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 جنود وإصابة 7 بجروح خطيرة في الهجوم، قال جهاز الإسعاف (نجمة داود الحمراء) إن العدد الإجمالي للجرحى وصل إلى 61.

واطلع غالانت على نتائج الهجوم الذي شنه “حزب الله” على قاعدة لواء غولاني وهو لواء النخبة في قوات المشاة الإسرائيلية.

ووصف الهجوم بأنه “حادث خطير أسفر عن عواقب مؤلمة”، حسب ما نقلته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

وأضاف أن إسرائيل تعمل على تطوير قدرات “من شأنها معالجة تهديد ضربات الطائرات بدون طيار”.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فإن المسيرة ضربت القاعدة الإسرائيلية في حيفا (شمال) دون دوي صفارات الإنذار.

وتابع غالانت: “نحن بحاجة إلى التحقيق (في الهجوم) ومعرفة التفاصيل واستخلاص الدروس بسرعة وفعالية”.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان عبر غارات جوية طالت العاصمة بيروت، بالإضافة إلى عمليات توغل بري في الجنوب.

ويوميا يرد “حزب الله” بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضٍ عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

(الأناضول)