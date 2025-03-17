“قتل 4 آلاف جنين بضربة واحدة”.. إسرائيل: يؤيدون حماس

نوعا ليمونا

عندما أصابت قذيفة مدفعية عيادة الإنجاب الرئيسية في غزة في كانون الأول 2023، تم القضاء على 4 آلاف جنين بضربة واحدة، حسب تقرير الأمم المتحدة الذي نشر الأسبوع الماضي. وحسب التقرير، لم يكن مبنى العيادة مرتبطاً بأي مبان أخرى، وثمة لافتة كبيرة تشير إلى أن الأمر يتعلق بعيادة للخصوبة. قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعرف عن الهجوم ولم يكن بشكل متعمد. اللجنة التي فحصت الموضوع لم تجد أي إثبات بأن المبنى استخدم بصورة عسكرية. أي أنه لا يمكن تبرير القصف بالادعاء المعتاد: تم إطلاق صواريخ من المبنى، أو اختبأ فيه مخربون، أو تم تخزين السلاح فيه، أو فيه فتحات أنفاق.

كما هو متوقع، رفض الجميع في إسرائيل هذا التقرير تلقائياً، سواء من الائتلاف، والمعارضة، ووسائل إعلام التيار العام. في نهاية المطاف، ثمة وحدة في الدولة المقسمة. تعامل معه الأشخاص من الطيف السياسي كله كشيء لاسامي، لا يوجد فيه بند أو فقرة أو سطر يستحق الفحص أو التأكيد أو الدحض.

يمكن تفهم بعض الغضب الذي أثاره التقرير إذا أخذنا في الحسبان تردد الأمم المتحدة والمنظمات النسوية الدولية فيما يتعلق باتهام حماس بجرائم جنس ضد النساء الإسرائيليات في 7 أكتوبر وضد المخطوفين. ولكن ذلك لا يبرر التنصل الكامل من الأمور، خصوصاً عند توثيق جزء منها على يد جنود الجيش الإسرائيلي وكانت مكشوفة أمام أنظار الجميع. إضافة إلى ذلك، جزء كبير من الوثيقة يتناول مس إسرائيل بكل مجالات الخصوبة في القطاع، وضمن ذلك، إلى جانب الهجمات المباشرة لعيادات الخصوبة، هجمات في أقسام الولادة في المستشفيات، وتأثير ظروف النظافة وعدم القدرة على الوصول ونقص المعدات الطبية والكهرباء والوقود، على علاج الحوامل والمواليد، وتأثير الجوع على النساء المرضعات وما شابه.

معظم الإسرائيليين لا يهتمون بقتل النساء والأطفال في القطاع، أحياناً تكون هذه اللامبالاة مرفقة بالإنكار، كما أدرك ذلك موشيه يعلون من الهجوم ضده عقب قوله “لا أتوقع أن ترسل إسرائيل الجنود لقتل الأطفال في غزة”. لذلك، من المضحك توقع رد عاطفي على تدمير الأجنة، لكن الآلاف منها الذين قضوا بقذيفة واحدة، هي نتاج علاج خصوبة مرهق مرت فيه النساء. هي آمال تحطمت، أحلام تدمرت وضاعت. بالذات في إسرائيل، التي لديها رقم قياسي في الخصوبة والولادة، والتي يعد علاج الخصوبة أمراً شائعاً جداً فيها، فهذه اللامبالاة تثير الاستغراب. مثلاً، مقارنتها بالعاصفة العاطفية المبررة التي أثارها فشل الأجنة في قضية “أسوتا”، التي اتُخذ قرار المحكمة العليا بشأنها الأسبوع الماضي.

هآرتس 17/3/2025