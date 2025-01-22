منوعات | أبيض و أسود

قتيلان أحدهما طفل في هجوم بالسكين في منتزه بألمانيا

22 - يناير - 2025

حجم الخط
0

برلين: قتل شخصان أحدهما طفل وأصيب آخران بجروح بالغة الأربعاء في هجوم بالسكين وقع في منتزه بجنوب ألمانيا، على ما أعلنت الشرطة المحلية مشيرة إلى توقيف مشتبه به أفغاني.
وأوضحت الشرطة عبر منصة إكس أن الهجوم الذي لم تعرف دوافعه بعد حصل “قرابة الساعة 11,45 في منتزه شونتال، متسببا بمقتل شخصين” هما رجل في الـ41 من العمر وطفل عمره سنتان.
وذكرت أن المشتبه به الذي تم توقيفه أفغاني عمره 28 عاما.
كذلك أصيب شخصان “بجروح بالغة” ونقلا إلى المستشفى.
وأكدت الشرطة أن التحقيق يجري “بوتيرة حثيثة” رافضة إطلاق “تكهنات” حول دوافع المهاجم.
وذكرت أن المشتبه به أوقف على مقربة من المنتزه الذي أخلي من رواده، فيما لا تزال قوات الأمن تفرض طوقا على الموقع.
وشهدت ألمانيا عددا من الهجمات بالسكين في الأشهر الأخيرة، وتهيمن المسائل الأمنية على حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شباط/فبراير.
ووقع أعنف الهجمات في زولينغن (غرب) حيث قام سوري يشتبه بارتباطه بتنظيم الدولة الإسلامية، بقتل ثلاثة أشخاص طعنا خلال احتفالات محلية في نهاية آب/أغسطس.
وفي حزيران/يونيو، أودى هجوم آخر بالسكين نفّذه أفغاني خلال تجمّع معادٍ للتعصّب الإسلامي في مانهايم بحياة شرطي تدخّل للتصدّي للمهاجم.
(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

استطلاع: المواعدة عبر الإنترنت تسبب الإحباط والتوتر بين الألمان
25 - أبريل - 2025
ألمانيا تعتبر أن المحاكمة في قضية “التآمر” بتونس “لا تحترم حقوق المتهمين”
24 - أبريل - 2025
هل تُصبح برلين أول عاصمة أوروبية تسمح لشرطياتها بارتداء الحجاب؟
24 - أبريل - 2025
قطع تدريب بقاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا بعد سماع أصوات طلقات نارية
23 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية