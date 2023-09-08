قتيلان إثر صدامات بين مهاجرين أفارقة غير شرعيين في عدن وبيان حكومي يعتبرهم تهديدا للأمن

صنعاء– “القدس العربي”: أكدت مصادر محلية بعدن سقوط قتيلين وجرحى لم يُعرف عددهم جراء صدامات بين مهاجرين إثيوبيين غير شرعيين في عدد من مديريات عدن/ جنوبي اليمن، والتي تتخذها الحكومة المعترف بها عاصمة مؤقتة للبلاد.

ووفق ذات المصادر فقد أقدم مهاجر إثيوبي من قومية الأورومو على قتل آخر من قومية الأمهرة ما تسبب بصدام بين أبناء القوميتين تصاعد اليوم الجمعة، واستخدمت فيه الأسلحة البيضاء والعصي، ونجم عنه مقتل مهاجر آخر.

وخرج عشرات المهاجرين الإثيوبيين، الخميس، في تظاهرة هناك احتجاجا على إيقاف رحلات العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إلى وطنهم، والتي تمولها وتنظمها المنظمة الدولية للهجرة…قبل أن يتطور الوضع إلى صدام.

إدارة أمن عدن أصدرت في وقت متأخر من مساء الجمعة بيانًا أوضحت فيه وقوع ما اعتبرته شجار خلال يومي الخميس والجمعة “بين مجاميع من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الإفريقي قبل أن تأخذ منحى تصاعديًا وأعمال شغب تسببت بأضرار بالغة في الممتلكات الخاصة والعامة” دون الإشارة للضحايا.

وتابع البيان:” وإزاء ذلك، كان حريًا بالأجهزة الأمنية، ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقها، التدخل لفض الاشتباك حفاظًا على الأرواح والسكينة العامة للمواطنين، وفق القواعد والإجراءات القانونية”.

وأشار إلى ” إنَّ ما شهدته عدن جراء هذه الأحداث المؤسفة يتطلب معالجة جذرية لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين”.

وناشدت إدارة أمن عدن “المجتمع الدولي، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكافة الجهات ذات العلاقة، للتدخل العاجل، والتحرك وفق خطة عملية مزمنة لمعالجة هذه المشكلة التي تهدد أمن واستقرار المدينة”.



