قتيلان بضربات إسرائيلية قرب معبر حدودي بين سوريا ولبنان

دمشق: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء بأن شخصين قُتلا في غارات إسرائيلية على سيارات قرب قرية النزارية السورية عند الحدود مع لبنان، وهي منطقة كانت إسرائيل قد استهدفتها مؤخرا.

وبحسب المرصد، تُستخدم هذه المنطقة للتهريب والتنقل بين لبنان وسوريا عبر طرق ترابية.

وذكر المرصد أن “طائرات إسرائيلية استهدفت معبر جوسية-القاع في ريف حمص عند الحدود السورية-اللبنانية، للمرة الثانية خلال 3 أيام، مما تسبب بأضرار كبيرة”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد في 25 تشرين الأول/ أكتوبر أنه هاجم “بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله” في معبر جوسية الحدودي، المعروف باسم القاع من الجانب اللبناني، في منطقة البقاع (شرق).

وكانت الأمم المتحدة حذرت من أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت المعبر الحدودي تعوق طريق هروب رئيسيا أمام الفارين من النزاع في لبنان بحثا عن ملجأ في سوريا.

تخوض إسرائيل حربا ضد حزب الله في لبنان منذ أواخر الشهر الماضي في محاولة لإعادة الأمن إلى حدودها الشمالية، بعد نحو عام من تبادل إطلاق النار عبر الحدود.

(أ ف ب)