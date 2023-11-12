قتيلان في إطلاق نار في مدينة مرسيليا الفرنسية

مرسيليا: قتل شاب وشابة في العشرينات من العمر، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في إطلاق نار، في ساعة متأخرة السبت، في مدينة مرسيليا الساحلية في جنوب فرنسا، على ساحل البحر المتوسط، حسبما أفاد مدّعون وكالة فرنس برس.

وقال المدعي العام في المدينة نيكولا بيسون، الأحد، إن “الأشخاص الخمسة كانوا في سيارتهم في موقف سيارات تابع (لمطعم) ماكدونالدز عندما اقتربت منهم عربة. قُتل السائق والراكب في المقعد الأمامي جراء إطلاق رصاص من بندقية كلاشنيكوف”.

وأصيب رجلان وامرأة كانوا في المقعد الخلفي بجروح. واثنان منهم في حالة خطرة، وفق المدعين.

والرجال الثلاثة من أصحاب السوابق، وتظهر سجلاتهم لدى الشرطة تورطهم في الاتجار بالمخدرات وأعمال عنف في المنطقة في محيط مدينة تولون الجنوبية، وفق بيسون، فيما ليس للمرأة أي سجل إجرامي.

وقع إطلاق النار قبيل الساعة 11,00 مساء (22,00 ت غ) في الدائرة 16 بمرسيليا، إحدى أفقر المناطق في ثاني أكبر المدن الفرنسية.

وتحقق الشرطة في جريمة قتل ومحاولة قتل في إطار عصابة إجرامية.

ولا يزال أحد الجرحى، وهو رجل يبلغ 29 عاماً، وأصيب في الصدر، في حالة الخطر، فيما فقدت الجريحة إبهامها.

وأصيب الجريح الثالث بجروح طفيفة.

وعثرت الشرطة على أغلفة ذخيرة عيار 7,62 ملم لرشاشات كلاشنيكوف استخدمت في موقع الهجوم.

وعُثر على عربة مملوكة “على الأرجح” لمطلقي النار، محترقة في مكان قريب من موقع الهجوم، وفق الادعاء.

وشهدت مرسيليا في السنوات القليلة الماضية ارتفاعاً في وتيرة أعمال العنف المرتبطة بالاتجار بالمخدرات.

وقُتل أكثر من 45 شخصاً في أعمال عنف ذات صلة في المدينة هذا العام.

(أ ف ب)