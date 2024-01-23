قتيلان في غارات جوية استهدفت فصائل مسلّحة في العراق

واشنطن- بغداد- “القدس العربي”: سقط قتيلان على الأقلّ في العراق في غارات جوية استهدفت ليل الثلاثاء مواقع لفصائل مسلّحة موالية لإيران، بحسب ما أفاد مسؤول أمني وقيادي في الحشد الشعبي.

وقال المصدران إنّ الضربات استهدفت مواقع لكتائب حزب الله – أحد فصائل الحشد الشعبي – في منطقتي جرف الصخر، الواقعة على بُعد حوالي 60 كلم جنوب بغداد، والقائم الواقعة على الحدود مع سوريا وحيث سقط قتيلان على الأقلّ.

وقالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها “ضربت ثلاثة مواقع تستخدمها الميليشيات المدعومة من إيران في العراق كجزء من الرد الدفاعي على الهجمات المتكررة على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط”.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بشن ضربات على ثلاث منشآت عراقية تستخدمها الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، بما في ذلك كتائب حزب الله. ولم يذكر البيان على وجه التحديد مكان تنفيذ الضربات الأمريكية في العراق.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن إنها كانت “ضربات دقيقة” تم إطلاقها “ردا مباشرا على سلسلة من الهجمات التصعيدية ضد أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق وسوريا من قبل الميليشيات التي ترعاها إيران”.

وقال أوستن إن الولايات المتحدة “لا تسعى إلى تصعيد الصراع في المنطقة” ولكنها “مستعدة تمامًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا ومنشآتنا”.

وقال أوستن في البيان: “الرئيس وأنا لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عنهم وعن مصالحنا”. وأضاف: “ندعو هذه الجماعات ورعاتها الإيرانيين إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات”.

وهاجمت الجماعات المدعومة من إيران الولايات المتحدة أكثر من 150 مرة في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، في أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

(القدس العربي ووكالات)