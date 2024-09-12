سياسة | عربي | سوريا

قتيلان في قصف إسرائيلي على الجولان السوري- (فيديو)

12 - سبتمبر - 2024

موقع غارة إسرائيلية سابقة في محافظة حماة

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بيروت: قُتل شخصان الخميس جراء ضربة جوية إسرائيلية الخميس على محافظة القنيطرة في جنوب سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد في بيان “استهدفت غارة جوية إسرائيلية سيارة شرق بلدة خان أرنبة على طريق دمشق – القنيطرة ما أدى لمقتل شخصين، أحدهما شخصية عسكرية، كانا بداخلها وتدمير السيارة”.

وأكّدت وكالة أنباء النظام السوري “سانا” مقتل مواطنين “جراء عدوان إسرائيلي عبر طائرة مسيرة استهدفت سيارة مدنية بصاروخ عند المدخل الشرقي لبلدة خان أرنبة على طريق دمشق القنيطرة”.

وأفاد مصدر أمني محلي وكالة فرانس برس عن “انتشال جثتين متفحمتين” من السيارة المستهدفة. ولم يصدر تعليق إسرائيلي على الحادثة.

وجاءت الضربة الخميس بعد أيام على غارات نُسبت إلى إسرائيل وأودت بـ18 شخصا في محافظة حماة (وسط)، وفق السلطات السورية.

وقال المرصد من جهته إن 27 شخصا، بينهم ستة مدنيين، قتلوا في تلك الغارات التي استهدفت “مركز البحوث العلمية” ومواقع أخرى في منطقة مصياف. وأشار إلى أنه يتمّ تطوير “صواريخ دقيقة ومسيّرات” في المركز الذي يضمّ خبراء إيرانيين.

ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافا لحليفيه إيران وحزب الله، لكن نادرا ما تؤكد اسرائيل تنفيذ هذه الضربات.

وتزايدت الضربات الإسرائيلية على سوريا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، في أعقاب شنّ الحركة الفلسطينية هجوما غير مسبوق على جنوب الدولة العبرية.

وإن كان حزب الله أعلن فتح “جبهة إسناد” لغزة من جنوب لبنان ضد إسرائيل، فإن سوريا تحاول البقاء بمنأى من التصعيد الإقليمي، لكن حزب الله اللبناني وفصائل أخرى موالية لإيران تنفّذ أحيانا هجمات ضد مواقع إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة انطلاقا من سوريا.

وتحتل إسرائيل مرتفعات الجولان السورية منذ حرب حزيران/ يونيو 1967، وأعلنت ضمّ أجزاء واسعة منها مطلع ثمانينات القرن الماضي. ولم يعترف المجتمع الدولي بهذه الخطوة، باستثناء الولايات المتحدة في 2019.

(أ ف ب)

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  1. يقول عمر علي:
    سبتمبر 12, 2024 الساعة 1:04 م

    إلى متى تبقى اسراءيل تعندي على سوريا ولا يوجد رد سوري للدفاع عن النفس؟ واين هي المساعدات الايرانية والروسية لسوريا؟ هل هي لمنع الشعب السوري من ممارسة حقوقه في اقامة نظام حكم وطني حقيقي ونزيه يدافع عن سوريا التي نست الجولان وتركز على حماية الأسرة الحاكمة.

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