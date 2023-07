قتيلان ومفقود بانفجار وحريق منصة غاز في عرض البحر في المكسيك- (صور وفيديو)

مكسيكو: أعلنت السلطات المكسيكية مقتل شخصين وفقدان ثالث في الانفجار الذي أعقبه حريق الجمعة في منصة لاستخراج الغاز في خليج المكسيك.

وقال مدير شركة “بتروليوس مكسيكانوس” (بيميكس) المملوكة للدولة أوكتافيو روميرو في تسجيل فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن “شخصين لقيا مصرعهما وفُقد ثالث”.

وأضاف أن الضحايا موظفون في شركة خارجية كانت تنفذ أعمالاً على المنصة.

وأكدت “بيميكس” في بيان أن 328 شخصًا كانوا يعملون على المنصة وتم إجلاء 321 منهم.

