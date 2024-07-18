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قتيلان و17 جريحا في اصطدام شاحنة بمقهى جنوب العاصمة تونس

18 - يوليو - 2024

صورة متداولة للحادثة بفيسبوك

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تونس: توفي شخصان، على الأقل، وجرح 17 آخرين في اصطدام شاحنة ثقيلة بمقهى جنوبي العاصمة تونس.

وقال متحدث باسم الحماية المدنية اليوم الخميس إن الحادث وقع ليل الأربعاء في منطقة الوردية، على المدخل الجنوبي للعاصمة، عندما اصطدمت شاحنة مسرعة بسيارتين وجادة المقهى، ما أدى الى وفاة شخصين 27 و30 عاما على الفور.

ووفق المتحدث، أصيب 17 شخصا بإصابات متفاوتة الخطورة في الحادث جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وقال شهود إن الشاحنة لم تكن متصلة بعربة مجرورة وكانت تسير بسرعة قبل أن تصطدم بسيارتين ثم الجالسين بجادة المقهى القريب ما تسبب في حالة من الفوضى والخوف.

ولم تتضح على الفور تفاصيل من السلطات بشأن طبيعة الحادث أو أسبابه.

(د ب أ)

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