سياسة | عربي

قتيلان و3 جرحى في هجوم إسرائيلي بمُسيرة على جنوب لبنان

منذ ساعة واحدة

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دبي: قال الدفاع المدني اللبناني إن شخصين قُتلا وأصيب ثلاثة آخرون، بينهم طفل، في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة قرب بلدة شقرا في جنوب لبنان.

وهذا هو أول هجوم إسرائيلي على لبنان يسقط فيه قتلى منذ ما قالت إسرائيل إنه هجوم صاروخي نفذه حزب الله يوم السبت، وأسفر عن مقتل 12 شخصا في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وينفي حزب الله تورطه في ذلك الهجوم.

(رويترز)

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