قتيلان و6 مصابين في إطلاق نار بمدينة أورلاندو الأمريكية

1 - نوفمبر - 2024

صورة من الأرشيف لرجال أمن أمريكيين- ا ف ب

فلوريدا: ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم، الجمعة، أن شخصين قتلا، وأصيب ستة آخرون، في إطلاق نار بوسط مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا، خلال احتفالات الهالوين، مضيفة أنه تم القبض على المشتبه به.

وأظهر مقطع فيديو على أنستغرام، تحقّقت منه رويترز، أشخاصاً يقفون في منطقة الحادث وهم يرتدون أزياء الهالوين، بينما كان أفراد الطوارئ يقدمون الرعاية لمصابين يتمددون على الأرض.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المصابين نقلوا إلى المستشفى وحالتهم مستقرة.

ووقع إطلاق النار في وقت متأخر من الليل داخل منطقة ترفيهية في أورلاندو، حيث كان مئات الأشخاص يحتفلون بعيد الهالوين.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن إريك سميث، رئيس شرطة أورلاندو، قوله في مؤتمر صحفي إنه تم إلقاء القبض على المسلح المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 17 عاماً.

وذكر سميث أن المحققين يستجوبون الشاب.

وقالت إدارة شرطة أورلاندو، في منشور على منصة إكس، في وقت سابق، إنها تحقّق في حادث إطلاق نار وَقَعَ في وسط مدينة أورلاندو.

ولم ترد الإدارة حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

