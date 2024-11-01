قتيلان و6 مصابين في إطلاق نار بمدينة أورلاندو الأمريكية

صورة من الأرشيف لرجال أمن أمريكيين- ا ف ب

فلوريدا: ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم، الجمعة، أن شخصين قتلا، وأصيب ستة آخرون، في إطلاق نار بوسط مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا، خلال احتفالات الهالوين، مضيفة أنه تم القبض على المشتبه به.

وأظهر مقطع فيديو على أنستغرام، تحقّقت منه رويترز، أشخاصاً يقفون في منطقة الحادث وهم يرتدون أزياء الهالوين، بينما كان أفراد الطوارئ يقدمون الرعاية لمصابين يتمددون على الأرض.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المصابين نقلوا إلى المستشفى وحالتهم مستقرة.

People seen fleeing after shots rang out in Downtown Orlando, Florida pic.twitter.com/coroIhlsG2 — mike (@ReadyMikeX) November 1, 2024

ووقع إطلاق النار في وقت متأخر من الليل داخل منطقة ترفيهية في أورلاندو، حيث كان مئات الأشخاص يحتفلون بعيد الهالوين.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن إريك سميث، رئيس شرطة أورلاندو، قوله في مؤتمر صحفي إنه تم إلقاء القبض على المسلح المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 17 عاماً.

🚨 BREAKING: Mass shooting in Orlando, Florida ☠️ A suspect is in custody after witnesses reported a fight breaking out over a woman. Thousands had gathered for Halloween celebrations, now overshadowed by tragedy.

📍#Orlando | #Florida pic.twitter.com/YSAScRJYhw — 𝕾𝖙𝖆𝖗𝖑𝖎𝖌𝖍𝖙 𝖌𝖎𝖗𝖑 (@StarlitGrl) November 1, 2024

وذكر سميث أن المحققين يستجوبون الشاب.

وقالت إدارة شرطة أورلاندو، في منشور على منصة إكس، في وقت سابق، إنها تحقّق في حادث إطلاق نار وَقَعَ في وسط مدينة أورلاندو.

ولم ترد الإدارة حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.